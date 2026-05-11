Ξενοδοχεία: Πέφτουν οι κρατήσεις στην Αχαΐα- Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό;

Με χαμηλότερες πληρότητες και συγκρατημένες προσδοκίες ανοίγει φέτος η τουριστική σεζόν και στην Αχαΐα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της περιοχής, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, σκιαγραφεί μια εικόνα που, αν και όχι αισιόδοξη, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα του τουριστικού κλάδου, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, φαίνεται να αποκλιμακώνεται φέτος αλλά για λόγους που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί.

«Το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο υπάρχει και στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο φέτος είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία δεν έχουν ζητήσει τον ανάλογο αριθμό εργαζομένων, καθώς οι πληρότητες είναι σαφώς χαμηλότερες», εξηγεί.

Με άλλα λόγια, η μείωση της ζήτησης για προσωπικό δεν αντικατοπτρίζει κάποια επίλυση του χρόνιου προβλήματος, αλλά απλώς συνδέεται με τη χαμηλότερη λειτουργική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Επίσης, ο κ. Διαμαντόπουλος, επισημαίνει ότι η Αχαΐα, ως μη πρωτίστως τουριστικός προορισμός, αντιμετωπίζει το ζήτημα σε μικρότερη κλίμακα: «Στην περιοχή μας, η οποία, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι η πλέον τουριστική περιοχή της χώρας, το πρόβλημα είναι μικρότερο σε σχέση με το 2024 και το 2023».

Επίσης, όπως λέει, στο προσκήνιο παραμένει το δομικό ζήτημα της εποχικότητας: «Η εποχικότητα του κλάδου εξακολουθεί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, αφού οι εργαζόμενοι προτιμούν θέσεις που καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο χρόνο».

Πόλεμος και ακρίβεια «παγώνουν» τις κρατήσεις

Το μεγαλύτερο πλήγμα για τον κλάδο, ωστόσο, εντοπίζεται στην αξιοσημείωτη πτώση των κρατήσεων που καταγράφεται από τις αρχές της άνοιξης. Ο κ. Διαμαντόπουλος συνδέει την εξέλιξη αυτή άμεσα με τη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία και το κόστος ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης των τουριστών «Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, από τις αρχές του Μαρτίου και με αφορμή τον πόλεμο, παρατηρείται σημαντική καθίζηση πανελλαδικά. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες είναι διστακτικοί, καθώς αντιμετωπίζουν ακρίβεια στις χώρες τους, με αυξημένες τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ταξιδιωτικά πακέτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ροή των κρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι παραμένει πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών».

Η σεζόν ξεκινά με επιφυλάξεις

Παρά τη δυσοίωνη εικόνα στις κρατήσεις, η τουριστική κινητικότητα στην Αχαΐα αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσεται. «Η τουριστική σεζόν, στην περιοχή μας, ξεκινά από τα μέσα Μαΐου και έχει αρχίσει σιγά-σιγά να κινείται. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν ήδη ανοίξει, ενώ αρκετά ακόμα θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα», λέει ο κ. Διαμαντόπουλος.

Το αισιόδοξο αυτό σημάδι, ωστόσο, σκιάζεται από την αδύναμη ζήτηση: «Το ζήτημα των κρατήσεων παραμένει το κεντρικό πρόβλημα, καθώς ο πόλεμος και η ακρίβεια που βιώνουν οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του κλάδου».