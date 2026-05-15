Ο Νίκος Αλιάγας στο Travel West Forum 2026- BINTEO

Φέτος το γειτονικό Μεσολόγγι τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο, γεγονός που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον ενώ έχει στρέψει τα βλέμματα, και του τουρισμού, στην γειτονική πόλη.

Ο ambassador της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, διεθνούς φήμης δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας έστειλε το δικό του μήνυμα στο Travel West Forum”.

Η τοποθέτηση του Νίκου Αλιάγα

Το Μεσολόγγι είναι ένας πανέμορφος τόπος. Αλλά η ομορφιά του δεν εξαντλείται στο τοπίο.

Είναι ένα σημείο συνάντησης, ανάμεσα στο χρόνο και την αιωνιότητα. Ανάμεσα στη Λιμνοθάλασσα και τον ουρανό. Ανάμεσα επίσης τον άνθρωπο και την βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου για ελευθερία.

Το Μεσολόγγι είναι η Ιερά πόλη της εξόδου. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια κιβωτός μνήμης. Ένας τόπος που φυλάσσει όσα δεν πρέπει να χαθούν και όσα αφορούν τον καθένα από μας.

Η πτώση και η έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξαν κορυφές της ελληνικής επανάστασης. Την ιστορία τη γνωρίζετε. Ύστερα από μακρά πολιορκία, πείνα, ασθένειες, εξάντληση.

Η πόλη δεν παραδόθηκε. Την νύχτα της, 10ης Απριλίου του 1826, η έξοδος στάθηκε ύστατη επιλογή, αλλά και συνειδητή πράξη, μια πράξη ελευθερίας απέναντι στην υποδούλωση και την εξόντωση. Οι άνθρωποι αυτή γνώριζαν πως το τέλος πλησιάζει.

Επέλεξαν όμως μία άλλη οδό, την υπέρβαση, την θυσία απέναντι στον φόβο. Αλλά για να κατανοήσει κανείς πιο βαθιά τι συνέβη στο Μεσολόγγι. Δεν αρκεί να σταθεί μόνο στην ιστορική της διάσταση, στην ηρωική της διάσταση.

Ήταν ένα ζωντανός τόπος, ένα κέντρο κοινωνικό, στρατιωτικό, πολιτικό, πολιτισμικό, όπου είχαν συναντηθεί Σουλιώτες, Μεσολογγίτες, φιλέλληνες, λόγοι, τεχνικοί, απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, πολύ άλλοι ακόμα, που μοιράζονταν το ίδιο όραμα, τις ίδιες αξίες. Η δύναμη της πόλης δεν βρισκόταν μόνο εντός των τυχών. Βρισκόταν στην κοινότητα, στην καρδιά του καθενός, στην αντοχής, στη βαθιά ενσάρκωση του μαζί, και η αντίσταση των Μεσολογγιτών είχε πολλά επίπεδα.

Ήταν στρατιωτική, απέναντι σε έναν υπέρτερο εχθρό, ήταν όμως και η θυσία απέναντι στην απόγνωση, την απομόνωση, ήταν υπαρξιακή, απέναντι στο φόβο του τέλος. Τελικά ήταν ανθρώπινη, και αυτό έκανε την διαφορά..

Αυτή η πράξη που συγκλόνισε την Ευρώπη, ενέπνευσε ποιητές και καλλιτέχνες, ο ζωγράφος ο Ντελακρουά έδωσε πρόσωπο στην Ελλάδα, πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου. Ο Λόρδος Μπαϋρον είδε σε αυτό τον αγώνα μια υπόθεση οικουμενική

Φωνές που υψώθηκαν ανά τον κόσμο σε ένδειξη αλληλεγγύης. Σε εμάς η λογοτεχνική μνήμη κράτησε ζωντανή την έξοδο μέσα από τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό, αλλά και μέσα από τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ, και πολλούς άλλους μεταγενέστερους, οι οποίοι με τον τρόπο τους έδωσαν σκυτάλης το όραμα και στο σύμβολο των Μεσολογγιτών. Η έξοδος έγινε λόγος, ποίηση, μνήμη. Ένα σύμβολο που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλους όσους πιστεύουν ότι η ιδέα της ελευθερίας μπορεί να αξίζει περισσότερο από την ίδια μας την ζωή.

Σήμερα καλούμεθα να περάσουμε από την μνήμη στην εξωστρέφεια, από την θυσία στην δημιουργία, από την ιστορία στην παρουσία και η εξωστρέφεια ενσαρκώνει μια σκυτάλη. Είναι μαρτυρία που μετουσιώνεται σε στάση ζωής, γιατί η ιστορία μπορεί να μας διδάσκει, αλλά η θυσία των προγόνων μας προστάζει. Να ζούμε όρθιοι, να τιμούμε το εφήμερο πέρασμα της ύπαρξής μας, αγκαλιάζοντας τη ζωή, μακριά από τα ψέματα, τα κίβδηλα, τους διχασμούς.

Το Μεσολόγγι μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης πολιτισμών, ένας χώρος όπου η ιστορία συνομιλεί με την τέχνη και ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Ένας καθρέφτης όπου ο καθένας αναγνωρίζει κάτι από τον εαυτό του, από την ψυχή του. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, είναι να δίνουμε νόημα σε αυτό που θυμόμαστε.

Να μπορούμε ο καθείς από μας να χτίσουμε μία γέφυρα από το παρελθόν προς το μέλλον. Σε κάθε λάθος μονοπάτι που διαβαίνουμε Μεσολογγίτες πεθαίνουν για δεύτερη φορά. Συχνά λέμε πως πρέπει να φανούμε αντάξιοι της θυσίας τους, όμως ας είμαστε ξεκάθαροι.

Κανείς από μας δεν είναι ήρωας. Και πριν νιώσουμε την ανάγκη να υψώσουμε το ανάστημά μας και να αποδείξουμε ότι είμαστε αντάξιοι, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σταθούμε άξιοι απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. Στις μικρές προκλήσεις, της καθημερινότητας, στις γκρίζες ζώνες όπου συχνά αναζητούμε το φταίξιμο εκτός των τυχών, στον άλλον, μακριά από μας.

Η απάντηση βρίσκεται μέσα μας. Και σε έναν κόσμο ασταθή που αλλάζει διαρκώς το Μεσολόγγι παραμένει ένας φάρος μέσα στο σκοτάδι και την ομίχλη. Το Μεσολόγγι μας θυμίζει ότι αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή.

Ότι η ελευθερία έχει κόστος και ότι όσο ζούμε, πρέπει να ευγνωμονούμε. Ο άνθρωπος βρίσκε απαντήσεις όταν επιστρέφεις τον άνθρωπο. Πάντοτε.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.