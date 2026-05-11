Πανεπιστήμιο Πατρών: Αλλάζει όψη το Συνεδριακό Κέντρο- Τι λέει στο thebest.gr ο πρύτανης

Βασίλης Τσελίκης
Αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως αναφέρει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, «τα έργα που δρομολογούνται θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων τα επόμενα χρόνια».

Όπως εξηγεί, «η πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση αφορά το πρόγραμμα "Ενεργώ - Εξοικονομώ", με προϋπολογισμό ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο».

Η δεύτερη χρηματοδότηση, ύψους 500.000 ευρώ, προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου. Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα, ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι πριν από το καλοκαίρι θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «τα δύο αυτά έργα, σε συνδυασμό με πρόσθετες εργασίες που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, αναμένεται να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου, ώστε να μπορεί να προσελκύει μεγάλα επιστημονικά συνέδρια, αλλά και σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις».

 

 


 

