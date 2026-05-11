Πάτρα: Tραυματίστηκε άνδρας σε οικοδομή στην Αγυιά- Έπεσε ξύλο από ταράτσα - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε νωρίτερα σε οικοδομή στην Πάτρα, στην Αγυιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπεσε ξύλο από ταράτσα, στο κεφάλι του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο μετέβη η αστυνομία για να ερευνήσει το συμβάν ,καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του άνδρα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.