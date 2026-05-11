Παρουσιάζεται σήμερα στο Αίγιο η "Αφοδράριστη γραφή" της Πηνελόπης Αλιβιζάτου

Τη Δευτέρα 11 Μάη στις 07.30 μμ θα γίνει στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Αφοδράριστη γραφή της Αλιβιζάτου Πηνελόπης.

Για την ποιήτρια και το έργο της θα μιλήσουν ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς ποιητής, πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως και η Βαρβάρα Χριστιά ποιήτρια. Ανάγνωση ποιημάτων θα γίνει από την Άννα Στράτου, την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Βασίλης Σκανδάμης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Γιάννης Κορίζης φοιτητής-αρθρογράφος.

Η Πηνελόπη Αλιβιζάτου γεννήθηκε στην Πάτρα και εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, από δε το 1985 έως το 1996 εργάστηκε στο κατάστημα ΑΤΕ Αιγίου. Η ποίηση είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητά της, η Αφοδράριστη γραφή είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή, η οποία εκδόθηκε το 2025 από τον εκδοτικό οίκο ΙΩΛΚΟΣ. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και τα Ιταλικά, ενώ κείμενά της έχουν συμπεριληφθεί στον συλλογικό τόμο «Κάτοπτρα της γλυκείας χώρας Κύπρου» και στο δίγλωσσο συλλογικό έργο «Κραυγές από τη γη» και τα δύο έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.