Ενημερωτική εκδήλωση στα Καλάβρυτα για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 23εκ. ευρώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δέσμης δράσεων:

«Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Πολύδυναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Καλαβρύτων (Καλάβρυτα, Τ.Κ. 25001).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις χρηματοδότησης που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής.

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2692360400.