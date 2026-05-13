Γράφει ιστορία στην ενόργανη Γυμναστική ο πατρινός Νίκος Ηλιόπουλος

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών - Γυναικών και Εφήβων - Νεανίδων, που πραγματοποιήθηκε στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Είχαμε μία ακόμα διάκριση από τον πατρινό πρωταθλητή Νίκο Ηλιόπουλο ο οποίος έφτασε πλέον τα 27 χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών και είναι ο πολυνίκης του θεσμού στο σύνθετο ατομικό με επτά τίτλους.

Ο Νίκος Ηλιόπουλος πρώτευσε στο μονόζυγο με 13.000 βαθμούς (αγωνίστηκε με τον αθηναϊκό σύλλογο Αστέρια Γυμναστικής ο ο οποίος ιδρύθηκε από τους κορυφαίους Έλληνες πρωταθλητές Λευτέρη Πετρούνια και Βασιλική Μιλλούσ, προερχόμενος από τον ΑΓΟ Πάτρας), ενώ το δεύτερο χρυσό κατέκτησε στο δίζυγο με 13.450 βαθμούς.

Γενημμένος στις 21 Δεκεμβρίου 1993, έχει πλέον συνολικά στην καριέρα του 77 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και είναι ο πρώτος στην σχετική λίστα όλων των εποχών, για όλους τους Αχαιούς σε όλα τα αθλήματα.

Το 2019, ισοφάρισε τα 19 μετάλλια του Βλάση Μάρα στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Έχει οκτώ χρυσά στο σύνθετο ατομικό, οκτώ στους παράλληλους ζυγούς και πέντε στο μονόζυγο.

Είναι ο κορυφαίος, εν ενεργεία, Έλληνας γυμναστής στο σύνθετο ατομικό, με το οποίο ασχολείται πιο συστηματικά από το 2015 και έπειτα. Εκείνη τη χρονιά κατάφερε να μπει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μονπελιέ. Το 2014 και το 2015 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους παράλληλους ζυγούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουγγαρίας. Έχει ύψος 1,70μ. και ζυγίζει 70 κιλά.

Σε ότι αφορά τους… πολυμεταλλιούχους Αχαιούς, στις γυναίκες πρώτη είναι η κολυμβήτρια Νόρα Δράκου!

Η πατρινή πρώην πρωταθλήτρια του ΝΟΠ (στις εγκαταστάσεις του οποίου προπονείται με τον Λευτέρη Μήτρακα), των 4 συμμετοχών σε Ολυμπιάδες (!!) και των δεκάδων ακόμα σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά, έχει φτάσει από τον περασμένο Γενάρη, τα 134 μετάλλια σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, θερινά και χειμερινά, γυναικών, νέων, νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, ατομικά και σε σκυτάλες!

Στον πατραϊκό Αθλητισμό ακολουθεί η επίσης κολυμβήτρια του ΝΟΠ Κρίστελ Βουρνά με 85, τρίτος είναι ο γυμναστής Νίκος Ηλιόπουλος με 75 και στην 4η θέση ο πρωταθλητής του στίβου Γιώργος Παναγιωτόπουλος της Παναχαϊκής με 40 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα!