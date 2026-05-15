Γιώργος Τσίρης στο Travel West Forum 2026: Θαλάσσιες συνδέσεις και τουριστική ανάπτυξη: Ο καταλυτικός ρόλος του λιμένα Πατρών

Στην θεματική ενότητα "Μεταφορές και τουρισμούς: συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και ανάπτυξη προορισμών" του Travel West Forum 2026 συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού λιμένος Πατρών Γιώργος Τσίρης.

Η τοποθέτηση του κου Τσίρη

Είναι τιμή μου να συμμετέχω σήμερα στο Travel West Forum 2026, σε ένα φόρουμ που εστιάζει στον κρίσιμο ρόλο των μεταφορών στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και εκπροσωπώντας σήμερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Αναστασόπουλο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη στρατηγική μας οπτική για τον λιμένα Πατρών ως γέφυρα μεταφορών και τουρισμού.

Ο λιμένας Πατρών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εθνικές πύλες προς τη Δυτική Ευρώπη. Ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), λειτουργεί ως κομβικό σημείο σύγκλισης διεθνών θαλάσσιων διαδρόμων, βασικών οδικών αξόνων και περιφερειακών τουριστικών προορισμών. Ο ρόλος του δεν είναι μόνο μεταφορικός, αλλά βαθιά γεωστρατηγικός, καθώς ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από τη διαχείριση στη στρατηγική ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει μια ουσιαστική μετάβαση μέσω του Master Plan: από την απλή λειτουργική διαχείριση σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης. Κεντρική επιλογή αυτού του σχεδίου είναι η σαφής λειτουργική διαφοροποίηση του λιμένα σε δύο συμπληρωματικούς πυλώνες.

? Νότιος Λιμένας – Πυλώνας μεταφορών και logistics Εξυπηρετεί τις βασικές γραμμές ακτοπλοΐας Ro-Pax προς Ιταλία, τις εμπορευματικές ροές και λειτουργεί ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Εδώ εστιάζουμε στην ανάπτυξη νέων διεθνών συνδέσεων με Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία και Αίγυπτο, με στόχο να καταστήσουμε τον λιμένα logistics hub της Ανατολικής Μεσογείου.

? Βόρειος Λιμένας – Πυλώνας θαλάσσιου τουρισμού Εδώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κρουαζιέρα και τον ποιοτικό τουρισμό. Η στρατηγική μας είναι να μετατρέψουμε τον Βόρειο Λιμένα από απλό σημείο προσέγγισης σε πραγματικό τουριστικό προορισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε στη δημιουργία της Patradise Mega Yacht Marina, ενός έργου υψηλών προδιαγραφών που θα προσελκύει mega yachts και θα αναβαθμίζει σημαντικά το προφίλ του τουρισμού μας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε την κρουαζιέρα, αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφική θέση της Πάτρας, την εγγύτητά της στην Ολυμπία και τους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την άμεση οδική της σύνδεση. Στόχος μας είναι ο λιμένας να λειτουργεί όχι μόνο ως λιμάνι άφιξης, αλλά ως σημείο εκκίνησης μοναδικών τουριστικών εμπειριών.

Διεύρυνση διεθνών συνδέσεων

Πέρα από την παραδοσιακή σύνδεση με την Ιταλία, εργαζόμαστε συστηματικά για νέες εμπορευματικές και επιβατικές γραμμές, ιδιαίτερα προς την Αίγυπτο και άλλες αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, δημιουργούν νέες τουριστικές ροές και αυξάνουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Βιώσιμη και «έξυπνη» ανάπτυξη

Όλη αυτή η ανάπτυξη υλοποιείται με απαράβατη προϋπόθεση τη βιωσιμότητα. Δίνουμε έμφαση στην πράσινη μετάβαση με έργα όπως το cold ironing, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου smart port που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνει την αποδοτικότητα και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιβάτες και επιχειρήσεις.

Περιφερειακή διάχυση οφέλους

Ο λιμένας Πατρών δεν αναπτύσσεται απομονωμένα. Λειτουργεί ως επιταχυντής επενδύσεων, δημιουργός ποιοτικών θέσεων εργασίας και καταλύτης τουριστικής και οικονομικής εξωστρέφειας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Κυρίες και κύριοι,

Ο λιμένας Πατρών βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Ο Νότιος Λιμένας κινεί τις μεταφορές και το εμπόριο, ενώ ο Βόρειος Λιμένας, με την κρουαζιέρα και την Patradise Mega Yacht Marina, ανοίγει νέους ορίζοντες στον θαλάσσιο τουρισμό. Μαζί διαμορφώνουν ένα ενιαίο, σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Το στοίχημα είναι να μετατρέψουμε το λιμάνι της Πάτρας από παραδοσιακή πύλη εισόδου σε πλατφόρμα ευκαιριών για την πόλη, την περιφέρεια και ολόκληρη τη χώρα.

Σας ευχαριστώ θερμά.