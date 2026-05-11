Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου. Αυτή τη φορά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της παρουσιάστριας για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας μίας συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου το 2024 είχε μιλήσει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, κάνοντας λόγο για «καθεστώς συσκότισης». Τότε η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η εκπομπή «Buongiorno» μετέδωσε τη Δευτέρα (11.05.2026) τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα, αναφέροντας ότι ο εισαγγελέας έκρινε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να τεθεί στο αρχείο και άσκησε επισήμως ποινική δίωξη στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία οδηγείται πλέον στο ακροατήριο.