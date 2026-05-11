Όλο το Travel West Forum 2026 σε ένα βίντεο

Το Travel West Forum, το μεγάλο καινοτόμο συνέδριο για τον Τουρισμό στην Δυτική Ελλάδα, έχοντας πλέον εδραιωθεί, επέστρεψε για τρίτη συνεχή χρονιά, τον Μάιο του 2026, διευρύνοντας τους ορίζοντές του, με στόχο να διερευνήσει πώς η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος εναλλακτικού τουρισμού.

Η τρίτη διοργάνωση του Συνεδρίου εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι βιώσιμες πρακτικές, η ανάπτυξη υποδομών και η διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξετάζοντάς τα στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης και συνεκτικής πολιτικής, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία και στρατηγική προσέγγιση που θα καθοδηγήσει το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή.

Τo συνέδριο διοργανώθηκε από το thebest.gr, το μεγαλύτερο ενημερωτικό ΜΜΕ της Δυτικής Ελλάδας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε όλες τις εισηγήσεις και τις θεματικές στο βίντεο που ακολουθεί: