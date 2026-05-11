Ο Γρηγόρης Δημητριάδης για τον πρωθυπουργό, τη Ν.Δ. τον Ν. Ανδρουλάκη, τον Αλ. Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε για όλα στη Realnews: για τον πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

Ενόψει του Συνεδρίου της Ν.Δ., ο Γρ. Δημητριάδης στέλνει μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα», ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και λέει στους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι.

Το κείμενο της συνέντευξης:

Κύριε Δημητριάδη, είναι η πρώτη φορά που δίνετε συνέντευξη. Γιατί έως τώρα ήσασταν σιωπηλός;

Δεν είχα τοποθετηθεί δημόσια διότι δεν αισθανόμουν μέχρι τώρα ότι έχω κάτι να πω.

Σας εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Τι απαντάτε;

Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου πυροδότησε έναν νέο γύρο πολιτικών αντιδράσεων, με πρώτη αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα εξήγγειλε και τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής. Πώς απαντάτε;

Κατ’ αρχάς να πούμε για το νομικό σκέλος. Και πρωτοετής φοιτητής Νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις-διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα, την οποία, ειλικρινά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες.

Τι εννοείτε; Ποια είναι αυτά τα κέντρα;

Θα σας πω. Εχουμε δύο κατηγορίες οικοσυστημάτων. Η μία κατηγορία είναι άνθρωποι που πράγματι έχουν μια ευαισθησία για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Και εγώ δικηγόρος είμαι, το κατανοώ απόλυτα. Εχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική και να λένε ό,τι θεωρούν σωστό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία που αξιοποιεί το θέμα αυτό με έναν τρόπο δυσανάλογο και τεχνηέντως το κρατά ανοιχτό εδώ και χρόνια, επιχειρώντας να επηρεάσει την επικαιρότητα και να δημιουργήσει συγκεκριμένες εντυπώσεις. Αλλωστε, και πολιτικά, το ζήτημα έχει κριθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και, για να το πω ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.

Νιώθετε πικρία με τις επιθέσεις που δέχεστε τα τελευταία χρόνια;

Δεν νομίζω ότι πολλοί έχουν δεχθεί την επίθεση που έχουμε δεχθεί εγώ και η οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια. Την πικρία στην πολιτική την παίρνεις στο μαξιλάρι σου. Δεν την αφήνεις ποτέ να σε καθοδηγεί. Δεν βάζεις ποτέ το «εγώ» πάνω από το «εμείς». Το «εμείς» είναι η πατρίδα και στη δική μου περίπτωση είναι και η παράταξη που υπηρετώ από μικρό παιδί. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για πικρία. Ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλεγε πως αν θες να πολιτευτείς πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Ε, εγώ έχω.