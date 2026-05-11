Πάτρα: Μέχρι πότε θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές- Έρχεται καυτό καλοκαίρι- Η πρόβλεψη του Ν. Σερέτη

Η αφρικανική σκόνη και οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την Πάτρα και τις επόμενες ημέρες, με το φαινόμενο να διατηρείται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείονται και λασποβροχές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος και προγνώστης καιρού, Νικόλας Σερέτης, «φαίνεται να έχουμε σκόνη μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας», με τους νοτιάδες να κυριαρχούν στην περιοχή, ενώ ειδικά στο Ρίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και θα είναι νοτιοανατολικοί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, σημειώνει ότι «μέχρι και την Τετάρτη 13/5 οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θα κινούνται λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς. Από την Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να διαμορφώνονται στους 22 με 23 βαθμούς».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για λασποβροχές, όχι ιδιαίτερα έντονες, αλλά παρόμοιες με εκείνες που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αφρικανική σκόνη φαίνεται να απομακρύνεται από τη χώρα από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Ο κ. Σερέτης επισημαίνει ακόμη ότι η μέση θερμοκρασία για την Πάτρα, με βάση τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, κυμαίνεται αυτή την περίοδο στους 24 με 25 βαθμούς, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η φετινή εικόνα του καιρού βρίσκεται κοντά στον κλιματικό μέσο όρο.

Τέλος, αναφερόμενος στις πρώτες εκτιμήσεις για το καλοκαίρι του 2026, σημειώνει ότι «σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εποχικό προγνωστικό μοντέλο, το καλοκαίρι αναμένεται θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης και κατ’ επέκταση και στη χώρα μας». Όπως διευκρινίζει, οι συγκεκριμένες προβλέψεις βασίζονται κυρίως σε στατιστικές μελέτες και αφορούν τη γενική τάση των επόμενων μηνών.