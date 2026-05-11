Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας

Σήμερα (11/5) το πρωί έγινε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τον μεγάλο τελικό κυπέλλου ΕΠΣ Αχαϊας.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της ΕΠΣ, Άγγελος Δανιήλ που έδωσε συγχαρητήρια για την παρουσία της Θύελλας Πατρών και του Παναιγιαλείου στον τελικό του κυπέλλου και τόνισε πως θα δούμε έναν τελικό αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων, με την ευχή στο τέλος να νικήσει το ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι δύο προπονητές των ομάδων. Ο Φώντας Καζακόπουλος συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια όλη την χρονιά, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να κατακτήσει η ομάδα το κύπελλο και να κλείσουμε ακόμα πιο επιτυχημένα την χρονιά.

Ο Βύρων Καραβίας από την πλευρά του τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό για εκείνους να διεκδικήσουν το τρόπαιο για να εξιλεωθούν αφού δεν κατάφεραν να παραμείνουν στη Γ' εθνική κατηγορία.

Από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ο Γιάννης Μπουρλάκης είπε πως θέλουν να κλείσει μια καλή χρονιά για τον Παναιγιάλειο με την κατάκτηση του κυπέλλου και ο Θόδωρος Βλασόπουλος από την πλευρά της Θύελλας είπε πως ήταν στόχος τους να φτάσουν στον τελικό και είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, τόνισε επίσης πως ο Παναιγιάλειος έκανε φέτος μία πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο τελικός Κυπέλλου έχει οριστεί για την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7μ.μ. στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.