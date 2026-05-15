Απόστολος Τζιτζικώστας: Το Travel West Forum αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας-BINTEO

Βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό απέστειλε στο Travel West Forum 2026 ο Ευρωπαίος Επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, επειδή το συνέδριο συνέπιπτε με τις υποχρεώσεις του στη βόρεια Ελλάδα για τους εορτασμούς της ημέρας της Ευρώπης.

Η τοποθέτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα

Είναι ιδιαίτερη τιμή χαρά για μένα να απευθύνομαι έστω και με αυτό τον τρόπο, στο Travel West Forum, μιλώντας για μια περιοχή που κατέχει ξεχωριστή θέση στην πατρίδα μας, αλλά και στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, η Δυτική Ελλάδα είναι η πατρίδα της Αρχαίας Ολυμπίας, του τόπου όπου γεννήθηκαν οι αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της αριστείας, αξίες που σήμερα είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και αποτελούν πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και μαζί με την Αρχαία Ολυμπία, η Πάτρα, το Μεσολόγγι, τα Καλάβρυτα, τα σπουδαία μνημεία και τα μουσεία, τα μοναδικά ορεινά τοπία και τις ακτές του Ιονίου, συνθέτουν μια ενιαία, πολυδιάστατη ταυτότητα, που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες όλο τον χρόνο με διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Κυρίες και κύριοι.

Η περσινή ήταν μια ακόμα χρονιά-ρεκόρ για τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό τουρισμό. Και η Δυτική Ελλάδα συμμετείχε δυναμικά στην ανάπτυξή του: Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9%, ξεπερνώντας τις 610.000. Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 7%, αγγίζοντας τα 3 εκατομμύρια. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 24%, στα 260 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, ο δείκτης πληρότητας των ξενοδοχείων ανήλθε στο 35,9%, έναντι του ελληνικού εθνικού μέσου όρου στο 50%. Αυτό το τελευταίο ποσοστό, κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι δείχνει μια μικρή υστέρηση. Στην πραγματικότητα όμως, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και αυτό γιατί η Δυτική Ελλάδα αποτελεί έναν ανερχόμενο προορισμό, γεγονός που δίνει στην περιοχή ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, τη δυνατότητα να αναπτύξει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς σήμερα οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο πιο αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες.

Με την ανάδειξη της πεζοπορίας, της γαστρονομίας και των τοπικών παραδόσεων, αλλά και της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομίας, του αγροτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, το οφέλη θα είναι πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η δημιουργία μιας σταθερής τουριστικής οικονομίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και η αύξηση των εσόδων, του εισοδήματος και των θέσεων εργασίας.

Και για όλα αυτά το κλειδί είναι η συνεργασία.

Άλλωστε, το ίδιο το Travel West Forum αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας.

Ενώνει την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία σε μια κοινή πλατφόρμα, αναδεικνύοντας ότι η Δυτική Ελλάδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της, είναι ένας πραγματικά μοναδικός προορισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και διαθέτει ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά, που επιδιώκουμε να ενισχύσουμε, με την πρώτη στην ιστορία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, πάνω στην οποία δουλεύουμε εντατικά όλο αυτό το διάστημα, και θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες. Μια στρατηγική σύγχρονη που θα διασφαλίζει ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να είναι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί, με τα οφέλη να διαχέονται σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μια στρατηγική που δεν μετρά μόνο αφίξεις, αλλά ποιότητα, διάρκεια και ανάδειξη νέων προορισμών.

Μια στρατηγική που απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις όπως οι μη ισορροπημένες τουριστικές ροές, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η πίεση στις υποδομές και η κλιματική αλλαγή, ενώ αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά προβλήματα και αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Το όραμά μας είναι να χτίσουμε έναν ευρωπαϊκό τουρισμό ακόμα πιο ισχυρό, πιο έξυπνο και πιο δίκαιο για τις τοπικές κοινωνίες.

Κυρίες και κύριοι, για μια περιφέρεια όπως η Δυτική Ελλάδα, που επιδιώκει τη διαφοροποίηση της οικονομίας της, ο τουρισμός δεν είναι συμπληρωματική πολιτική, είναι στρατηγικό εργαλείο. Κάθε επένδυση στον τουρισμό επιστρέφει πολλαπλάσια αξία στην τοπική οικονομία, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις. Με την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, η Δυτική Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε πολλά και σημαντικά εργαλεία, για να συνεχίσει και να αναπτύξει ακόμα πιο ισχυρή δυναμική, για να γίνει ακόμα πιο γνωστή σε όσους μέχρι τώρα δεν την έχουν ανακαλύψει, για να αξιοποίηση κάθε ευκαιρία και δυνατότητα που υπάρχει, προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και με συνεργασία θα πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα για την πατρίδα μας και την Ευρώπη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Travel West Forum. Σας ευχαριστώ.