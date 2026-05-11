Πάτρα: Eίχε στο αυτοκίνητο 18 φυσίγγια

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι, όπως αναφέρει η αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαοκτώ φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού

αθλητισμού και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατά την είσοδο του σε δημοτικό στάδιο, βρέθηκαν στην κατοχή του και

κατασχέθηκαν δυο καπνογόνα.