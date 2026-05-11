Αχαΐα: 41 νέες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία- Θεοδωρόπουλος: «Ευελπιστούμε να υπάρχουν αιτήσεις για όλες αυτές τις θέσεις»

Σαράντα μία νέες θέσεις μόνιμων ιατρών προβλέπεται να καλυφθούν στα νοσοκομεία της Αχαΐας, στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για συνολικά 1.131 θέσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων 231 αφορούν την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Πρόκειται για θέσεις διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων, η κάλυψη των οποίων αναμένεται να ενισχύσει το υπάρχον ιατρικό δυναμικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, για την περιοχή της Αχαΐας, προβλέπονται ενισχύσεις σε:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας (Ρίο), 19 θέσεις

Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», 10 θέσεις

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, 4 θέσεις

Νοσοκομείο Αιγίου, 4 θέσεις

Νοσοκομείο Καλαβρύτων, 1 θέση

ΠΓΝΠ (Ρίο), 2 θέσεις ψυχιάτρου

Καραμανδάνειο, 1 θέση ψυχιάτρου

Το αποτέλεσμα της προκήρυξης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν, καθώς δεν είναι σπάνιο φαινόμενο θέσεις να παραμένουν αδύνατον να καλυφθούν λόγω έλλειψης υποψηφίων.

«Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για αυτή τη μεγάλη προκήρυξη που έβγαλε το Υπουργείο Υγείας, με τις 1.131 θέσεις για όλη τη χώρα, εκ των οποίων 231 στην Υγειονομική Περιφέρειά μας, αλλά και οι 41 εξ αυτών αφορούν τον νομό Αχαΐας. Ευελπιστούμε να υπάρχουν αιτήσεις για όλες αυτές τις θέσεις και η κάλυψή τους σίγουρα θα τονώσει τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αχαΐας, γεγονός που θα είναι επωφελές για τους ασθενείς, τους πολίτες της περιοχής και όχι μόνο» αναφέρει στο thebest.gr ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Πώς και πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά στις 25 Μαΐου 2025 στις 12:00 και λήγει στις 15 Ιουνίου 2025 στις 12:00.