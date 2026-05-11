Πάτρα: Νέα λουλούδια στις πλατείες Πίνδου και Μαρκάτου

Από τον Δήμο Πατρέων
Εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, συνεχίζουν την φύτευση λουλουδιών στις πλατείες της πόλης, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή της Πάτρας και
συνεχίζει: "Έτσι, μετά τα κόκκινα γεράνια στις ζαρντινιέρες της Ρήγα Φεραίου και τα πολύχρωμα λουλούδια στο άνθινο ρολόι της Τριών Συμμάχων, η αντικατάσταση των χειμωνιάτικων φυτών, αντικαθίστανται με τα ανοιξιάτικα στις πλατείες Πίνδου και Μαρκάτου.
Η φύτευση πολύχρωμων φυτών, θα συνεχιστεί σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης, αλλά και σε όλες τις πλατείες του Δήμου".
