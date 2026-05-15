Αναστασία Γκαδόλου στο Travel West Forum 2026: Η δυναμική των πολιτιστικών διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ως εργαλείο βιώσιμου τουρισμού

Στην θεματική ενότητα "Storytelling στον τουρισμό: Η αισθητική του τόπου - Εικονα, χώρος αίσθηση, ως εργαλείο ανάπτυξης" του Travel West Forum 2026 συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Αναστασία Γκαδόλου. Ο τίτλος της ομιλίας της ήταν : "Ο Δρόμος προς τη Δύση: Από τον Όμηρο στο Θερβάντες". Η δυνατική των πολιτικών διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ως εργαλείο βιώσιμου και δημιουργικού πολιτιστικού τουρισμού"

Η εισήγηση της Αναστασίας Γκαδόλου:

"Ο Δρόμος προς τη Δύση: Από τον Όμηρο στο Θερβάντες". Η δυναμική των πολιτιστικών διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ως εργαλείο βιώσιμου και δημιουργικού πολιτιστικού τουρισμού.

Σημαντικός παράγοντας της βιωσιμότητας εν γένει είναι η διαφύλαξη των υλικών και άυλων πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας. Ο πολιτισμός έχει χαρακτηριστεί ως ο τέταρτος πυλώνας της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς το τρίπτυχο της οικονομικής βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της κοινωνικής ισότητας φαίνεται πως δεν καλύπτει πλήρως την πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Επιπλέον, η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίζει ταυτόχρονα, οικονομικά και ηθικά, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη.

Η σχέση πολιτισμού και τουρισμού, ως οικονομική δραστηριότητα, έχει πολλάκις μελετηθεί, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την πολυπλοκότητα αυτής της σχέσης, καθώς αφενός ο τουρισμός εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του πολιτιστικού αγαθού αλλά παράλληλα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε αυτό, οδηγώντας στην υποβάθμισή του και κατ’ επέκταση στην υποβάθμιση και βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος. Ανάλογη, βέβαια, είναι και η σχέση φυσικού περιβάλλοντος και τουρισμού.

Αδιαμφισβήτητα ο πολιτιστικός τουρισμός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική μεταξύ των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



Οι πολιτιστικές διαδρομές που βασίζονται σε μια αφήγηση αποτελούν αναμφίβολα βασικό εργαλείο του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων δημιουργικού τουρισμού.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενέταξε και ολοκλήρωσε στο Πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο “Πολιτιστικές Διαδρομές σε εμβληματικούς χώρους και μνημεία”. Πρόκειται για μία δράση που εξασφαλίζει την πολυεπίπεδη πρόσληψη διαφορετικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά αφηγήματα, τόσο βιωματικά (επίσκεψη στον χώρο), όσο και ψηφιακά/διαδραστικά, με στόχο τη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας, που θα αφορά το ευρύτερο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα κάθε περιοχής, καθώς και σε άυλες εκφάνσεις κοινωνικές και λαογραφικές, της διαχρονικής παρουσίας του ανθρώπου σε κάθε χώρο.

Σχεδιάστηκαν πέντε εμβληματικές πολιτιστικές διαδρομές, με θεματικά αφηγήματα που καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας και με γεωγραφική διασπορά σε ολόκληρη σχεδόν την ελληνική επικράτεια.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε σύντομα τη μία από αυτές, “Ο δρόμος προς τη Δύση: Από τον Όμηρο στον Θερβάντες”.

Η Διαδρομή «Ο Δρόμος προς τη Δύση» χωρίζεται σε δύο επιμέρους σκέλη, ένα θαλάσσιο και ένα χερσαίο. Το πρώτο ακολουθεί τον δρόμο των αποίκων του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. από την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου προς τη Δύση, με στάσεις ιδιαίτερης σημασίας για τον αποικισμό.

Ο 8ος αι. π.Χ. ήταν η εποχή του μεγάλου αποικισμού στη Νότια Ιταλία, τη Μεγάλη Ελλάδα.

Η ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον οδήγησε τους Έλληνες στη Δύση. Οι ιστορίες του Ομήρου έδιναν δύναμη κι ελπίδα στους αποίκους για ν’ αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, όπως ο Οδυσσέας.

Μπαίνοντας στα πλοία από τις Πατρίδες τους, επισκέπτονταν με δώρα ιερά σαν αυτό της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα της Κορίνθου.

Αναζητούσαν την καθοδήγηση του Απόλλωνα και του λαμπρού Μαντείου του, αφού έδεναν τα πλοία τους στην Κίρρα, ανηφόριζαν στους Δελφούς, μονοπάτι.

Φεύγοντας απ’ το μαντείο άφηναν πίσω το Γαλαξίδι με τις οχυρώσεις του. Γνώριζαν πως θα συναντούσαν την Αίγειρα, την ομηρική Υπερησία, που δέσποζε στον Κορινθιακό κόλπο. Ύστερα θα ’φταναν στην Ελίκη, με το ιερό του Ποσειδώνα, σημαντικό λατρευτικό κέντρο του 8ου αι. π.Χ. Από αυτήν καταγόταν ο Ις, ο οικιστής της Σύβαρης στη Νότια Ιταλία. Από τις γειτονικές Ρύπες, με τον ναό στην πολιούχο Αθηνά, ξεκίνησαν οι άποικοι του Κρότωνα με αρχηγό τους τον Μύσκελλο.

Και το Αίγιο συμμετείχε στον αποικισμό, όπως μαρτυρούν οι πηγές και μας θυμίζουν εκθέματα του Μουσείου του, στέλνοντας τον Τύφωνα να ιδρύσει την Καυλωνία. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.

Τελευταίο πέρασμα και σταθμός στον Κορινθιακό η Ναύπακτος. Το όνομά της δηλώνει πως εκεί ναυπηγούνταν πλοία.

Βγαίνοντας προς το Ιόνιο οι άποικοι συναντούσαν πρώτα τις πόλεις των Αιτωλών που συμμετείχαν με 40 πλοία στην τρωική εκστρατεία. Τη Χαλκίδα με τις οχυρώσεις στο ύψωμα της Βαράσοβας. Τη φημισμένη από τον μύθο του κάπρου, Καλυδώνα, με τον ναό της Λαφρίας Αρτέμιδας. Την πόλη των Κουρήτων, την Πλευρώνα.

Ο Απόλλων κατεύθυνε τους αποίκους στον προορισμό τους κι αυτοί με τη σειρά τους του δώριζαν μέχρι και πανάκριβους χάλκινους τρίποδες, πολύτιμα βραβεία αγώνων. Τέτοιους μπορούμε να θαυμάσουμε στα Μουσεία της διαδρομής (Δελφών, Μεσολογγίου) αλλά και ζωγραφισμένους πλάι σε άρχοντες, όπως στο μοναδικό πήλινο ομοίωμα στέγης από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα στο Μουσείο Αιγίου.

Δεν είναι τυχαία η ανεύρεση αρκετών τέτοιων τριπόδων στην παραθαλάσσια ιερή σπηλιά του Λοΐζου στην Ιθάκη, απ’ όπου προέρχεται κι ένα πήλινο θραύσμα με την επιγραφή «στον Οδυσσέα», αφιέρωμα ενός άλλου θαλασσοδαρμένου ταξιδιώτη.

Πλέοντας βόρεια, τα νησιά του πελάγους, όπως η Κέρκυρα, αποτελούσαν σταθμούς στο ταξίδι. Από εδώ οι άποικοι περνούσαν το στενό του Ότραντο κι έφταναν στη Νότια Ιταλία.

Το δεύτερο σκέλος της πολιτιστικής διαδρομής φέρνει τον επισκέπτη του σήμερα στον δρόμο των Ρωμαίων στη δυτική Ελλάδα, από τη Νικόπολη στην αρχαία Ολυμπία, με στάσεις σε χώρους ρωμαϊκών λουτρών, ιδιαίτερα σημαντικών υποδομών για τον ρωμαϊκό πολιτισμό.

Η Νικόπολη καταλαμβάνει θέση στρατηγική στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, απ’ όπου ήλεγχε τη δυτική Ελλάδα και τη ναυσιπλοΐα στο Ιόνιο Πέλαγος. Συνδέεται με τη ναυμαχία του Ακτίου και τη νίκη του Οκταβιανού Αύγουστου, το 31 π.Χ., η οποία σηματοδότησε την ίδρυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η “πόλη της νίκης” δημιουργήθηκε με υποχρεωτικό συνοικισμό κατοίκων περιοχών της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας.

Περιελάμβανε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, μεταξύ αυτών και πέντε λουτρικά συγκροτήματα. Τα δημόσια λουτρά ήταν μέρος της καθημερινής ρουτίνας των Ρωμαίων πολιτών. Διέθεταν πολλούς χώρους, που χαρακτηρίζονταν από πολυτέλεια και πλούσια διακόσμηση με ψηφιδωτά και αγάλματα.

Η στρατηγική θέση της Νικόπολης ευνόησε την ακμή της ήδη από την ίδρυσή της και την κατέστησε γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι κάτοικοί της απέκτησαν εξ αρχής τα προνόμια των ρωμαίων πολιτών. Συμμετείχε στη Δελφική Αμφικτυονία, διοργάνωνε πανελλήνιους αγώνες, τα νέα Άκτια και έκοβε δικό της νόμισμα.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ

Η περιοχή παρέμεινε σημαντική για τη θαλάσσια και χερσαία επικοινωνία και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, καθώς συνέδεε τη νεοϊδρυθείσα από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο Νικόπολη με την αποικία της Πάτρας (Colonia Augusta Achaica Patrensis). Οι δρόμοι με τα οδόσημα (milliaria) (Εικ. 3) και τις χαρακτηριστικές υποδομές (π.χ. λουτρά) που έχουν αποκαλυφθεί συνιστούν τεκμήρια της ρωμαϊκής παρουσίας (Εικ. 4).

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Στην περιοχή του Αγίου Θωμά έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα οικισμού πρωτογεωμετρικών χρόνων και της ελληνιστικής πόλης Αλίκυρνας, καθώς και ρωμαϊκό λουτρικό συγκρότημα.

ΠΑΤΡΑ

Η Πάτρα, η σημαντικότερη πόλη της Αχαΐας, ιδρύθηκε ως ρωμαϊκή αποικία το 14 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Ήταν πολυπληθής και διέθετε εντυπωσιακά δημόσια οικοδομήματα και υποδομές.

Η Πάτρα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο

ΚΥΛΛΗΝΗ

Η Κυλλήνη ήταν το επίνειο της αρχαίας Ήλιδας. Σε απόσταση 6 χλμ. υπήρχαν ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από την αρχαιότητα.

Η Κυλλήνη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο

Η Κυλλήνη υπήρξε το επίνειο της αρχαίας Ήλιδας, διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί με τη Φειά ήταν ένα από τα δύο λιμάνια υποδοχής των επισκεπτών που κατευθύνονταν στο Ιερό της Ολυμπίας. Στην περιοχή ανάβλυζαν ήδη από την αρχαιότητα θειούχα νερά, με συνέπεια τη δημιουργία κατά τη ρωμαϊκή εποχή εγκαταστάσεων ιαματικών λουτρών, κρύων και θερμών Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης αποφάσισε την αξιοποίηση των πηγών και παραχώρησε την εκμετάλλευσή τους στον Σιδηρόδρομο Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου, ο οποίος υλοποίησε έργα διαμορφώσεων και υποδομών.

Ρωμαϊκές θέρμες Σκαφιδιάς.

Στην περιοχή της Σκαφιδιάς έχουν ανασκαφεί τμήματα οικισμού της ρωμαϊκής περιόδου που ανήκε στην αρχαία πόλη Φειά, ένα από τα μεγάλα λιμάνια της δυτικής Πελοποννήσου.

Το ρωμαϊκό λουτρό της Σκαφιδιάς [Εικ. 2] ήταν σε χρήση από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως και τον 4ο αι. μ.Χ.

Το πανελλήνιο ιερό του Δία στην Ολυμπία λειτούργησε αδιάλειπτα από τον 10ο αιώνα π.Χ. έως και την οριστική καταστροφή του, το 426 μ.Χ. Η λατρεία του πατέρα των θεών και οι αθλητικοί αγώνες προς τιμή του προσέλκυαν πλήθος επισκεπτών.

Η Ολυμπία τη ρωμαϊκή περίοδο

Το ιερό του Δία στην Ολυμπία και οι αγώνες προς τιμή του απέκτησαν πανελλήνια φήμη και ακτινοβολία κατά την αρχαιότητα [εικ. 1]. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, πολιτικά κίνητρα και προσωπικό ενδιαφέρον αυτοκρατόρων τούς χάρισαν αίγλη και πέρα από τον ελληνικό κόσμο. Η άνθηση που γνώρισαν συνδυάστηκε με την κατασκευή αξιόλογων έργων, μεταξύ των οποίων ξενώνες για τη φιλοξενία αθλητών και επισκεπτών, θέρμες και υποδομές ύδρευσης (νυμφαίο, υδραγωγείο κ.ά.).

Η συγκέντρωση πλήθους προσκυνητών, θεατών και αθλητών καθιστούσε απαραίτητη την κατασκευή λουτρών ήδη από την κλασική εποχή.

Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η μεγάλη προσέλευση δικαιολογούσε την ανέγερση νέων λουτρικών εγκαταστάσεων. Άλλωστε, την περίοδο αυτή το λουτρό αποτελούσε καθημερινή συνήθεια, που σχετιζόταν με την κοινωνική συναναστροφή. Έχουν αποκαλυφθεί οκτώ συγκροτήματα θερμών στο ιερό, εκτός της Άλτης, στα νοτιοδυτικά της, όπως οι Ανατολικές, οι Νοτιοδυτικές, οι Νότιες και του Κλαδέου. Όλες χαρακτηρίζονται από πολυτέλεια, ήταν πλούσια διακοσμημένες, διέθεταν πολύχρωμα μωσαϊκά δάπεδα και ορθομαρμάρωση.

Η λατρεία του Δία στην Ολυμπία συνέβαλε στη διαμόρφωση ελληνικής συνείδησης.

Η Ολυμπία είχε ιδιαίτερη σημασία και για τους αποίκους, καθώς αποτελούσε τόπο προσέλευσης και επανασύνδεσης με τα πάτρια εδάφη. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, το ιερό του Δία διατήρησε τη σημασία του ως θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ γνώρισε νέα άνθηση με την υποστήριξη της ρωμαϊκής εξουσίας.

Η Ολυμπία ξεπερνούσε τον ρόλο της ως θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο, αντιπροσωπεύοντας το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού. Δεν είναι τυχαία η εύρεση πήλινου τούβλου του τέλους 2ου – αρχών 3ου αιώνα μ.Χ. που φέρει εγχάρακτη επιγραφή με στίχους της Οδύσσειας. Τα ομηρικά έπη δεν έχασαν ποτέ τη γοητεία τους και ο ήρωας-ταξιδευτής Οδυσσέας συνεχίζει να εμπνέει.

Οι πολιτιστικές διαδρομές χαρακτηρίζονται από μια ολιστική αντίληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς στοχεύουν στη δημιουργία ενός πλέγματος αφηγήσεων για τη μακραίωνη και σύνθετη ιστορία των περιοχών, τεκμηριώνεται μέσα από αυτές ένα ευρύ φάσμα «σημείων» πολιτιστικού – περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων, μουσειακές συλλογές, μονοπάτια, βιότοπους, λαϊκά δρώμενα, μουσικές, τοπικά προϊόντα, φεστιβάλ, εικαστικές και θεατρικές εκδηλώσεις κ.α.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που σχετίζονται με την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα και την ισορροπημένη συνύπαρξή τους με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις πολιτιστικές αξίες των διαφόρων περιοχών.