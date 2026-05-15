Γιώργος Παππάς στο Travel West Forum 2026: "Ο τουρισμός ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης- Επενδύσεις και ανάπτυξη στον κλάδο"

Στη θεματική ενότητα "Τουρισμός, οικονομία και αγορές: Τι αποδίδει στην πράξη και που κατευθύνεται η ζήτηση" του Travel West Forum 2026 μίλησε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παππάς.

Η εισήγηση του κου Παππά

Τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια ο τουρισμός έχει μετατραπεί σε θεμελιώδη πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι διεθνείς αφίξεις κάθε χρόνο καταρρίπτουν ρεκόρ, καθώς υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια επισκέπτες και τα τουριστικά έσοδα αγγίζουν τα 30 δις. Ευρώ.

Αν συνυπολογίσουμε και τους άλλους οικονομικούς κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό, η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ κυμαίναεται ανάμεσα στα 65 με 75 δις ευρώ, δηλαδή ποσοστό κοντά στο 30% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας.

Σε αυτήν την τουριστική πίτα η Δυτική Ελλάδα κατέχει μερίδιο που ναι μεν κάθε χρόνο αυξάνεται αλλά παραμένει μικρό. Με περίπου 305 εκατ. ευρώ έσοδα, το ποσοστό μετά βίας ξεπερνά το 1%. Στο περιφερειακό ΑΕΠ η τουριστική συμβολή κυμαίνεται στο 3-4% και οι εργαζόμενοι στον κλάδο φτάνουν στο 9% της συνολικής απασχόλησης.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η Δυτική Ελλάδα είναι latecomer στην τουριστική ανάπτυξη, αργοπορημένη και ουραγός. Οι λόγοι είναι πολλοί και θα τους αναλύσω συνοπτικά. Για πολλά χρόνια υστερούσαμε σε βασικές υποδομές, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, αφού η Πάτρα και το Αγρίνιο συνδέθηκαν με την Αθήνα το 2017 και ο Πύργος μόλις πέρυσι. Αεροπορικά εξακολουθούμε να υστερούμε αφού οι διεθνείς συνδέσεις είναι περιορισμένες και με έντονη εποχικότητα.

Επίσης, δεν έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ισχυρό brand στις διεθνείς τουριστικές αγορές με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ενώ είναι πολύ χαμηλό και το ενδιαφέρον στις τουριστικές επενδύσεις.

Η σημερινή συγκυρία όμως μετατρέπει αυτή την υστέρηση σε μοναδική ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να διδαχθούμε από τοπικά τουριστικά μοντέλα, να δούμε τις θετικές και τις αρνητικές όψεις, ώστε να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και προπάντων βιώσιμη τουριστική ανάπτυξης.

Είναι κοινό μυστικό ότι σε ορισμένες περιοχές που εξελίχθηκαν σε δημοφιλείς προορισμούς, διαπιστώνονται περιβαλλοντικές και οικιστικές πιέσεις στην τοπική κοινωνία. Όπως κάθε οικονομική δραστηριότητα, έτσι και ο τουρισμός συνοδεύεται από ορισμένες παραμέτρους που θέλουν σχεδιασμό και προσεκτική αντιμετώπιση. Εδώ όμως θέλω να επισημάνω κάτι ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση:

η λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα δεν είναι να διώχνουμε τουρίστες ούτε να επιδιώκουμε τον περιορισμό της τουριστικής κίνησης. Έχετε ακούσει πχ να λένε στη Γερμανία ότι παράγουν πολλά αυτοκίνητα και πρέπει να τα περιορίσουν ή στην Κίνα ότι παράγουν πολλά κινητά τηλέφωνα και πρέπει να το σταματήσουν; Η απάντηση λοιπόν στον πολύ τουρισμό ή «υπερτουρισμό» είναι οι ανθεκτικές υποδομές και η παρέμβαση του κράτους με κοινωνικές κατοικίες όπου οι οικιστικές πιέσεις δημιουργούν τέτοια κοινωνικά προβλήματα. Ποιος εμποδίζει το κράτος να δεσμεύσει στρέμματα για να χτίσει κατοικίες για γιατρούς και εκπαιδευτικούς; Κανένας. Κλείνω την παρένθεση.

Πάμε τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μετατρέψουμε τον τουρισμό σε πραγματικό μοχλό οικονομικής μεγέθυνσης στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να μειώσουμε την ανεργία και να ανεβάσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή με απέραντο φυσικό και αρχαιολογικό πλούτο να είμαστε στο 1%.

Πρώτα από όλα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα προφίλ ελκυστικό στις τουριστικές επενδύσεις, ώστε να διαχυθούν κεφάλαια στην τοπική οικονομία που θα φέρουν κινητικότητα στον κατασκευαστικό κλάδο και σε συναφή επαγγέλματα.

Εδώ οφείλω να συμμεριστώ τις επιφυλάξεις των συναδέλφων του ΤΕΕ στην Ηλεία για το προτεινόμενο από την πολιτεία Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, διότι δεν αυξάνει τον διαθέσιμο ζωτικό χώρο για τουριστική δραστηριότητα. Δεν θα πω περισσότερα αλλά σας παραπέμπω στις σχετικές τοποθετήσεις.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε τουριστική επένδυση όπως π.χ. η ανέγερση νέου ξενοδοχείου λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Μοχλεύει κεφάλαια, δημιουργεί θέσεις εργασίας και φέρνει κόσμο σε μια περιφέρεια που δημογραφικά συρρικνώνεται. Σκεφτείτε για παράδειγμα να μην είχε η Πάτρα το Ρωμαϊκό Ωδείο η Ηλεία την Αρχαία Ολυμπία ή η Ναύπακτος το Κάστρο και το Ενετικό Λιμάνι.

Επίσης θα πρέπει να ως κοινωνία και ως φορείς να μετασχηματίσουμε τον τρόπο σκέψης μας προς μια πιο εξωστρεφή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η πόλη της Πάτρας οφείλει να επενδύσει σε μορφές τουρισμού όπως π.χ. η κρουαζιέρα και να διαμορφώσει σταδιακά μια κουλτούρα υποδοχής επισκεπτών. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον τουρισμό ότι δήθεν θα αλλοιώσει την κοινωνία και την φυσιογνωμία μας, διότι έτσι διατηρούμε γηρασμένη κοινωνία που τρώει τις σάρκες της.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Το αεροδρόμιο του Αράξου πρέπει να μπει σε τροχιά πραγματικής αναβάθμισης των υποδομών, με σύγχρονες υπηρεσίες και με αύξηση των εγχώριων και διεθνών συνδέσεων.

Ταυτόχρονα, το κράτος -είτε μιλάμε για την κυβέρνηση είτε για την Αυτοδιοίκηση- οφείλει να δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές, που θα στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξης. Επενδύσεις δεν ζητάμε μόνο από τον ιδιώτη, αλλά και από την πολιτεία.

Θέλουμε επένδυση σε στελεχωμένη Δημόσια Υγεία, για να νιώθει ασφάλεια ο επισκέπτης, επένδυση σε σύγχρονη ύδρευση για να απολαμβάνουμε όλοι καθαρό νερό, επένδυση στη διαχείριση των απορριμμάτων, για να μένει καθαρή η πόλη όταν φεύγουν οι επισκέπτες.

Είναι λοιπόν ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα να δημιουργήσει τις προοπτικές για μια τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη, πράσινη, που θα έχει προβλέψει εξαρχής λύσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας και παράλληλα θα δίνει θέσεις εργασίας που θα αμβλύνουν τη δημογραφική συρρίκνωση.