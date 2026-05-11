Ο Επίμονος Χάρης

Με το Χάρη Καστανίδη ξεκινήσαμε μαζί σαν φοιτητές τους νεανικούς αγώνες μας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. παλεύοντας για μια καλύτερη Ελλάδα.

Ο Χάρης ήταν από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως εξαίρεση στον τότε κανόνα.



Πρώτον, γιατί στα 25 του χρόνια εξελέγη βουλευτής όταν εμείς οι υπόλοιποι μόνο τρέχαμε όλη τη μέρα στις διαδηλώσεις και τις καταλήψεις.

Δεύτερον, γιατί ο δημόσιος πολιτικός λόγος του είχε έναν εγγενή στόμφο, αταίριαστο με την ηλικία του αλλά απολύτως ειλικρινή και επιβλητικό.

Από τότε έχουν περάσει δεκαετίες και ο Χάρης εξελέγη πολλές φορές στις πρώτες θέσεις βουλευτής Θεσσαλονίκης και υπήρξε υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Μακεδονίας – Θράκης στις κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Δεν τις λες και λίγες αυτές τις θέσεις πολιτικής ευθύνης για κάποιον που κρίθηκε από τη σημερινή ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακατάλληλος για υποψήφιος βουλευτής.

Η δικαιολογία του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την απόφασή του είναι πολιτικά επαχθέστερη της πράξης του.

Το ότι ο Χάρης Καστανίδης συμμετείχε στις πρωτοβουλίες της Λούκα Κατσέλη και του Γιώργου Παπανδρέου είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να θεωρηθεί ότι τον οδήγησε εκτός του πολιτικοϊδεολογικού πλαισίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ..



Έξω από αυτό το πλαίσιο βγήκαν αυτοί, και μόνο αυτοί, που «διέβηκαν τον Ρουβίκωνα» που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μεταξύ των δυνάμεων της προόδου και αυτών της συντήρησης.

Ο Χάρης όπως και πολλοί άλλοι, λιγότερο επώνυμοι από αυτόν, αλλά με ταυτόσημο ιδεολογικό DNA, έμεινε επίμονα σταθερός και χωρίς βουλευτικές έδρες και υπουργεία στις νεανικές καθαρές και ελπιδοφόρες τότε ιδέες μας.



Κρίμα που η σημερινή ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν το αντελήφθη.

Πόσο δίκιο είχε ο Πιττακός ο Μυτιληναίος με το διαχρονικό του «Αρχή άνδρα δείκνυσι».



Γεώργιος Β. Μάρκου

Δικηγόρος Πάτρα

MSc-Nantrre, PARIS-X