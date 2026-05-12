Διακρίσεις για τους αθλητές του ΣΔΥ Πατρών

Ποικίλη ήταν η δραστηριότητα μελών του ΣΔΥΠ το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου αφού συμμετείχαν με επιτυχία σε αγώνες δρόμου, μαραθώνιο δρόμο, αγώνες βουνού κ υπεραποστασης που διεξήχθησαν σε διάφορα μέρη της χώρας μας.

Αναλυτικα:

Το Σαββατοκύριακο 25-26/4 οι Παρακαλαμιες Διαδρομές σε συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας διοργάνωσαν αθλητική εκδήλωση ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία "Voutsaras Trail by Parakalamies" με αφετηρία κ τερματισμό στο Βουτσαρά του δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων.

Την Κυριακή στη διαδρομή των 22 χλμ.το μέλος του συλλόγου μας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης κατετάγη 2ος στην ηλικιακή κατηγορία 60+ τερματίζοντας σε χρόνο 2ω30λ19δ.

Την ίδια μέρα στη διαδρομή των 11 χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1.24.30), ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ Σωτήρης (1.24.42), ΡΑΠΤΗ Κατερίνα (1.38.41).

Την Κυριακή 26/4 διεξήχθη το "Μονοπάτι Παρνασσού 2026" με τρεις διαδρομές ορεινού τρεξίματος (25χλμ.-12χλμ.-6χλμ.). Εκκίνηση κ τερματισμός όλων των αγώνων ήταν η πλατεία 25ης Μαρτίου στην Αμφίκλεια.

Στον αγώνα των 25 χλμ. "Μονοπάτι Παρνασσού"συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος (3.58.54) κ ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική (4.03.57), 5η θέση ηλικιακής κατηγορίας γυναικών.

Στον αγώνα 12 χλμ."Μικρό Μονοπάτι Παρνασσού" συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας :ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (1.40.42), ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (1.49.16), ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη (2.14.38), ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ Δέσποινα (2.14.38), ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Γκέλυ (2.41.43).

Την Κυριακή 26/4 διεξήχθη με επιτυχία κ συμμετοχή πολλών δρομέων ο Διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης"Μέγας Αλέξανδρος ".

Στη διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου 42,195χλμ συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 4.38.28.

Στον αγώνα δρόμου 10 χλμ.της διοργάνωσης συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΨΑΧΟΣ Φώτιος,ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 1ω02λ.

Στον αγώνα δρόμου 5χλμ.της διοργάνωσης το μέλος του συλλόγου μας ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα τερμάτισε σε χρόνο 31λ.31δ.

Την Κυριακή 26 Απριλίου διεξήχθη με επιτυχία για 11η συνεχή χρονιά με συμμετοχη δρομέων απ'όλο τον κόσμο ο "Δρόμος Εκεχειρίας". Πρόκειται για μια πορεία Ειρήνης όπου δρομείς απ'την Ελλάδα κ από 16 ακόμη χώρες βάδισαν τα 50 χλμ.του "Μονοπατιού της Εκεχειρίας" απ'την διοργανώτρια πόλη των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, Αρχαία Ήλιδα, έως τον τόπο τέλεσης τους, την Αρχαία Ολυμπία, διατρανωνοντας με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα της Ειρήνης,ως "αγγελιοφόροι"της. Στην πορεία αυτή Ειρήνης συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά το μέλος του συλλόγου μας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του - δρομείς για την επιτυχή συμμετοχή τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού κ γενικότερα στις δρομικες δράσεις που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!

Επίσης, συγχαίρουμε τον καλό φίλο του συλλόγου μας κ εξαίρετο δρομέα Νικόδημο Νικολακέα για την πρώτη 1η θέση που κατέκτησε στον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας 10χλμ με χρόνο 31λ44δ.