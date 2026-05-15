Άντζελα Βαρελά - Πρόεδρος ΕΟΤ στο Travel West Forum 2026: H Δυτική Ελλάδα ξεκινά οργανωμένα την είσοδό της στη διεθνή τουριστική αγορά.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, ματαίωσε λόγω έκτακτης υπηρεσιακής υποχρέωσης την φυσικη παρουσία της στο Travel West Forum 2026.

Ωστόσο απέστειλε την εισήγησή της με τίτλο: Δυτική Ελλάδα, Σύνθεση βιώσιμης τουριστικής προσφοράς, που θα έκανε στο συνέδριο στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας "Δυτική Ελλάδα 2040: Στρατηγικός σχεδιασμός, βιωσιμότητα και τουριστική ανάπτυξη στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον"

Η εισήγηση της προέδρου του ΕΟΤ

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,

Κυρίες και κύριοι,

Έκτακτα υπηρεσιακά καθήκοντα δεν μου επιτρέπουν να είμαι παρούσα στη σημερινή διοργάνωση. Μπορώ όμως να μοιρασθώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου σχετικά με το ζήτημα της σύνθεσης βιώσιμης τουριστικής προσφοράς και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα, καταγράφεται η προτίμηση των τουριστών για ταξίδια σε προορισμούς με φυσικό πλούτο ευημερούσες μικρές κοινότητες, ιστορία, πολιτισμό και παραδόσεις. Ο ταξιδιώτης του 21ου αιώνα δεν επιλέγει απλά έναν τόπο διακοπών αλλά εμπειρίες που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την ζωή του. Σύμφωνα με τις τάσεις της ζήτησης, το τουριστικό επιχειρείν, προσφέρει στους ταξιδιώτες νέες και ανέγγιχτες περιοχές του πλανήτη - μέρη βεβαίως - που δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν εξωτερικές πιέσεις όπως οι αυξημένες τουριστικές ροές που εν πολλοίς μπορούν να διαταράξουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε προορισμούς που επιθυμούν να εισέλθουν δυναμικά στην διεθνή τουριστική αγορά.

Γιατί, βιώσιμος τουρισμός είναι η συμβιωτική σχέση του πολιτισμού και του περιβάλλοντος ενός τόπου, εξυπηρετούμενη από έναν ιδιαίτερο τύπο οικονομικής ανάπτυξης που προϋποθέτει τη συναίνεση και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εταίρων. Με αφετηρία και τελικό μετρήσιμο αποτέλεσμα, την ευημερία του τόπου, την προστασία των πόρων του και των μελών της κοινότητας, που είναι και οι βασικοί αλληλεξαρτώμενοι τομείς του νέου τουριστικού μοντέλου.

Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα διαδραστικό εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και δοκιμασμένη μέθοδος προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των τουριστικών προορισμών.

Είναι δε σαφές ότι η Δυτική Ελλάδα, διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα. Τώρα ξεκινά οργανωμένα την είσοδό της στη διεθνή τουριστική αγορά. Έχει την πολυτέλεια να διδαχθεί από σφάλματα άλλων προορισμών και να μελετήσει με προσοχή τις επιμέρους πρωτοβουλίες που θα αναλάβει σε σχέση με την διασύνδεσή της με την τουριστική αγορά. Η ολιστική εκκίνηση του τουριστικού προορισμού Δυτική Ελλάδα, θα πρέπει να υπακούει στις βασικές κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασμού με μετρήσιμους στόχους και δυνατότητα ευελιξίας και αναπροσαρμογής στις συνθήκες της ζήτησης όπως και σε διαφαινόμενες πιέσεις.

Σημαντική ενότητα αποτελεί η καταχώριση, η ανασύνθεση και διασύνδεση των δυνατών σημείων της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, όλων εκείνων των ταυτοτικών στοιχείων που κάνουν τον τόπο να ξεχωρίζει και που πρέπει να μεταφερθούν ανέπαφα στις νεότερες γενιές.

Το στάδιο της σύνθεσης της τουριστικής προσφοράς για την Δυτική Ελλάδα είναι καίριο διότι καλείται να συνδυάσει όλα τα πολύτιμα στοιχεία του τόπου με τις σύγχρονες υποδομές και την τεχνολογία. Με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως ληφθεί κοινή απόφαση όλων των εταίρων, αναφορικά με τη στόχευση τόσο ως προς τις αγορές, ως προς τα κοινά στόχους αλλά και τα όρια του προορισμού.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου Δυτική Ελλάδα 2040- και συγχαίρω για την πρωτοβουλία την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Περιφερειάρχη κο Φαρμάκη, τον αεικίνητο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κο Σακελλαρόπουλο και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Σας ευχαριστώ