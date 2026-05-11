Ράλι Αχαιός: Νίκη για τους Αναπολιοτάκη - Τσιούκα (ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Το 46ο LATSIS PARTS Ράλλυ Αχαιός AXAIOS, πέρασε στην ιστορία, γράφοντας ακόμα μερικές χρυσές σελίδες στην ένδοξη ιστορία του ιστορικού ΑΟΠ (Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών) που συμπλήρωσε τα 56 χρόνια ζωής του.

Ο αγώνας επέστρεψε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι για το 2026 και αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου και του Κυπέλλου Ασφάλτινων Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων που έχει προκηρύξει η ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος).

Η διαδικασία του διημέρου ξεκίνησε από νωρίς το Σάββατο 09 Μαΐου 2026, αφού σχεδόν όλα τα πληρώματα βρέθηκαν στον φιλόξενο χώρο του δημοτικού πάρκινγκ «Γεώργιος Καλεντζώτης» ώστε να στήσουν τα service τους και να ολοκληρώσουν την διαδικασία των αναγνωρίσεων. Αμέσως μετά ακολούθησε η διαδικασία του διοικητικού και τεχνικού ελέγχου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ιδιωτικού KTEO ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, όπου και όλα κύλησαν ομαλά και με ταχύτατους ρυθμούς με τους οικοδεσπότες να παραδίδουν σεμινάρια φιλοξενίας.

Αμέσως μετά ακολούθησε η διαδικασία της πανηγυρικής εκκίνησης όπου διεξήχθη στην πλατεία Βας. Γεωργίου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας με εκατοντάδες θεατές να απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο θέαμα, βλέποντας όμορφα αγωνιστικά και γνωρίζοντας τα πληρώματα από κοντά. Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία τα πληρώματα βρέθηκαν στην ράμπα της εκκίνησης για μια μαζική αναμνηστική φωτογραφία, όπου με την προτροπή των διοργανωτών κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του αγωνιζόμενου Δημήτρη Ψύλλου.

Η δράση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Κυριακής με τις ειδικές Σελινούντα, Μάνεση και Δεμέστιχα να γίνονται από 2 φορές. Οι μάχες μεταξύ των πληρωμάτων κράτησαν στην κυριολεξία μέχρι τα τελευταία μέτρα πριν τη γραμμή του τερματισμού με τις ανατροπές και τις αλλαγές στην κατάταξη να είναι συνεχείς.

Τελικοί νικητές του αγώνα στέφθηκαν μετά από πολύ ταλαιπωρία οι Γιώργος Αναπολιοτάκης - Αθανάσιος Τσιούκας κάνοντας το 2 στα 2 για το φετινό Πρωτάθλημα. Το δίδυμο των πρωταθλητών στην τρίτη ειδική διαδρομή αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με την θερμοκρασία του κινητήρα του Ford Fiesta R5, σε σημείο που αναγκάστηκαν να σταματήσουν και να σβήσουν τον κινητήρα χάνοντας πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Ευτυχώς μετά την διαδικασία του σέρβις σχεδόν όλα κύλησαν ομαλά με το Κρητικό δίδυμο να προστατεύει το όχημα με τελικό στόχο τον τερματισμό.

Στην δεύτερη θέση του βάθρου της γενικής κατάταξης ανέβηκαν οι τοπικοί ήρωες και περσινοί πρωταθλητές της F2 Χρήστος Αυγερόπουλος - Στράτος Γιαβάσης. Το Πατρινό δίδυμο μπορούμε να πούμε με μια μικρή επιφύλαξη, πως έκαναν τον καλύτερο αγώνα της καριέρας τους, αφού βρέθηκαν και στην πρώτη θέση για αρκετό διάστημα του αγώνα. Το Peugeot 208 Rally4 δούλεψε ιδανικά κάνοντας όλα τα χατίρια στο πλήρωμά του.

Στο τρίτο σκαλί της γενικής βρέθηκαν οι Τιτάκης Τίτος – Χαλκιαδάκης Αλέξανδρος με Skoda Fabia R5. Οι Κρητικοί εντυπωσίασαν με την επίδοσή τους, αφού κατάφεραν μετά από δυνατή μάχη με τους Titov – Spirov να κερδίσουν επάξια το τρίτο σκαλί.

Στην πολύ σοβαρή και δυνατή μάχη για την F2, όπου νικητές αναδείχθηκαν οι Χρήστος Αυγερόπουλος - Στράτος Γιαβάσης, αξίζει να σημειώσουμε πως από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο η διαφορά ανάμεσα στα πληρώματα ήταν σχεδόν από ένα λεπτό ανάμεσά τους. Το δεύτερο σκαλί πάτησαν οι «αεροπόροι» Νικολιδάκης Ιωάννης – Πετούσης Εμμανουήλ με Peugeot 106, οι οποίοι άφησαν τους Τύρο Νίκο – Λίλα Γιώργο στην τρίτη θέση με Peugeot 208.

Στην F2E οι μάχες ανάμεσα στους Περάκη Ανδρεά – Καρουγκιαούρη Κωνσταντίνο με Peugeot 206 και στους Πολατσίδη Δημήτρη – Κεράστα Στυλιανό με Honda Civic Type R ήταν μέχρι τελικής πτώσης. Τελικοί νικητές αναδείχθηκαν οι πρώτοι με μόλις 27 δευτερόλεπτα διαφορά. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Καραθανάσης Θανάσης – Καραθανάσης Κώστας με Opel Astra με 18 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο.

Για την κατηγορία Α νικητές αναδείχθηκαν οι Νικολιδάκης Ιωάννης – Πετούσης Εμμανουήλ με Peugeot 106 αφού ήταν το μοναδικό πλήρωμα από τα 5 της κατηγορίας που κατάφερε να φτάσει στην ράμπα του τερματισμού.

Οι Κουτσοδήμος Ιωάννης – Βλάγκας Σπύρος με 106, κατάφεραν και πήραν την νίκη στην πολυπληθή και άκρως ανταγωνιστική κατηγορία Ν2, πετυχαίνοντας μάλιστα και το απόλυτο 6 στις 6 Ειδικές Διαδρομές. Δεύτεροι τερμάτισαν οι Μανούσκος Νικόλαος – Μανούκος Ταξιάρχης με Citroen Saxo και τρίτοι οι τοπικοί Λαλιώτης Γιώργος – Κουτσοδήμας Παντελεήμων με 106.

Στην Ε11 νικητές αναδείχθηκαν οι Πολατσίδης Δημήτρης – Κεράστας Στυλιανός με Honda Civic Type R, δεύτεροι οι Καραθανάσης Θανάσης – Καραθανάσης Κώστας με Opel Astra και το βάθρο γέμισαν οι Καπουρελάκος Κωνσταντόνος – Ζαμπέλη Γεωργία με BMW E30.

Για την RC2 την νίκη πήραν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης - Αθανάσιος Τσιούκας, με τους Τιτάκημ Τίτο – Χαλκιαδάκη Αλέξανδρο, να κερδίζουν την δεύτερη θέση και τους Βούλγαρους Titov Anton – Spirov Alexander να τερματίζουν τρίτοι με το πανέμορφο και εντυπωσιακό Hyundai i20 R5.

Στα Ιστορικά μετά από έναν εξαντλητικό αγώνα με πολλές ατυχίες, την νίκη κατάφεραν να πάρουν οι Τσακανίκας Γεώργιος – Μακάριος Απόστολος με ένα πανέμορφο Ford Sierra. Δεύτεροι τερμάτισαν οι Παπάζογλου Λυμπέρης – Νικολοπούλου Μαρία με Lancia Delta και το βάθρο συμπλήρωσαν οι Μπιλάκος – Μπασιούκας Βασίλης με ένα ακόμα Ford Sierra.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κλίμα στην ράμπα του τερματισμού ήταν εντυπωσιακό με όλα τα πληρώματα που κατάφεραν να ανέβουν σε αυτή να έχουν έναν κοινό παρονομαστή χαραγμένο στο πρόσωπό τους. Ταλαιπωρία σωματική αλλά με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, αφού όλοι ανέφεραν πως έζησαν παλιές καλές ένδοξες εποχές με ένα Ράλι Αχαιός από τα παλιά, με μεγάλες δυσκολίες αλλά όμορφες εικόνες και μεγάλη οδηγική απόλαυση.

Την προσπάθεια του ΑΟΠ στήριξαν ο Δήμος Πατρέων και ο ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών). Χορηγός ονομασίας και μεγάλος χορηγός ήταν η LATSIS PARTS ενώ χορηγοί ήταν η PATRAS GLASS και το ΙΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ.

Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν το Cosmote TV, το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ, η εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ τα site GRALLY.gr και AUTOMOTOPATRAS.gr και το 321GO. ΦΩΤΟ : photoRpress