Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της Δημόσιας ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ για το νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα «70.000 θέσεις είναι συνολικά. Είναι ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα . Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να εκδώσουμε και την δημόσια πρόσκληση και να αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις . Είναι ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουμε την πρώτη περίοδο κατασκηνωτική .Εδώ συμμετέχουν όλες οι αδειοδοτημένες κατασκηνώσεις. Και ο γονιός επιλέγει σε ποια κατασκήνωση θέλει να πάει το παιδί του και έρχεται απευθείας σε συνεννόηση με αυτήν ».

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιευθεί η ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν 70.000 vouchers.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα τα εξής:

1.Το πρόγραμμα

Αυτό θα αφορά παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και αναμένεται να τρέξει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

2.Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θα είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών που είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2024 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

3.Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι τα παρακάτω . Ειδικότερα:

Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών. Αυτό δεν αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως έως 29.000 ευρώ για τους μονογονείς. Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Στο εν πρόγραμμα δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν:

ΑμεΑ και μονογονείς,

όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν

και όσοι υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

4.Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα δεν αφορά εργαζόμενους και ανέργους που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2026

5.Η διάρκεια της διαμονής

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής θα είναι συνολικά 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

Ενώ η διαμονή στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.