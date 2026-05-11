Χριστίνα Αλεξοπούλου: 41 νέες θέσεις μόνιμων ιατρών στα νοσοκομεία της Αχαΐας και στις δομές ψυχικής υγείας

Η ενίσχυση των νοσοκομείων της Αχαΐας με 41 νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιοχή.



Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σημαντική είναι η ενίσχυση των νοσοκομείων της Αχαΐας, με την προκήρυξη 38 νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών, καθώς και 3 νέων θέσεων για τις δομές ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της διαρκούς ενδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας αφορά κρίσιμες ειδικότητες για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νομού, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των κλινικών και των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, αλλά και την καθημερινότητα του υγειονομικού προσωπικού.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν: 19 θέσεις για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, 10 θέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», 4 για το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων, 4 για το Νοσοκομείο Αιγίου και 1 θέση για τα Καλάβρυτα. Επίσης, 2 θέσεις ψυχιάτρων στο ΠΓΝΠ και ακόμη 1 στο «Καραμανδάνειο».

Σε δήλωσή της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει:

«Η αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο και ευχαριστώ για τη μεγάλη ενίσχυση των νοσοκομείων της Αχαΐας.

Οι 38 νέες μόνιμες θέσεις ιατρών, μαζί με τις 3 νέες θέσεις στις δομές ψυχικής υγείας, αναμένεται να βοηθήσουν απαιτητικούς τομείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται μια μεγάλη παρέμβαση στη Δημόσια Υγεία. Στις υποδομές νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, στον εξοπλισμό, στις ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Διότι το ΕΣΥ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους του. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους εργαζόμενους που δίνουν καθημερινά μάχη για την υγεία των πολιτών.

Η εντατική δουλειά για ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας συνεχίζεται, με σχέδιο και συνέπεια, ώστε το ΕΣΥ να γίνεται συνεχώς πιο ισχυρό, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο».