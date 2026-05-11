Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα

Σύμφωνα με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ
Αυτήν την εβδομάδα που έρχεται θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της ΔΥΠΑ Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 για 300.000 επιταγές (vouchers), όπως γνωστοποίησε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.
Χωρίς ωστόσο, να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία που θα συμβεί αυτό. «Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς ημέρα. Δίνει μια μάχη η υπηρεσία μας καθημερινά. Ακολουθούν 2 με 3 ημέρες για την υποβολή των ενστάσεων και αμέσως μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα» σημείωσε.
Και συνέχισε λέγοντας πως, πρώτη φορά υπάρχει «τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κοινωνικό Τουρισμό. Ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο . Έγιναν 816.000 αιτήσεις. Περισσότερα από 1 εκατ. συνολικά είναι τα voucher που απαιτούνται. Είμαστε στη διαδικασία προσωρινής βαθμολόγησης ώστε να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα. Είχαμε 11.000 αιτήσεις με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ .. προφανώς και απορρίπτονται. Δεν είναι στους δικαιούχους του προγράμματος» .
Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος
Επίσης ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος.
«Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα:
Αναρτώνται τα αποτελέσματα του προγράμματος στο site της ΔΥΠΑ.
Μπαίνοντας στο e -services με τον ΑΦΜ του ο καθένας και τους κωδικούς του taxisnet βλέπει εάν είναι δικαιούχος αλλά και τον αριθμό των επιταγών .Δηλαδή θα βλέπει κατευθείαν τον αριθμό επιταγών τα οποία δίνει στα τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία και θα κλείνει το δωμάτιο που θέλει αλλά και τα ακτοπλοϊκά » είπε.
Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 θα αρχίσει στις 18 Μαΐου 2026, η διάρκεια του προγράμματος είναι 13 μήνες και ο προϋπολογισμός του διαμορφώνεται στα 50 εκατ. ευρώ.
Και οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να:
- πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.
- πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.
Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.
Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια των δικαιούχων του προγράμματος. Η συμμετοχή σε αυτά είναι 25% για τον γενικό πληθυσμό, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.
