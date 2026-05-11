Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα

Αυτήν την εβδομάδα που έρχεται θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της ΔΥΠΑ Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 για 300.000 επιταγές (vouchers), όπως γνωστοποίησε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.

Χωρίς ωστόσο, να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία που θα συμβεί αυτό. «Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς ημέρα. Δίνει μια μάχη η υπηρεσία μας καθημερινά. Ακολουθούν 2 με 3 ημέρες για την υποβολή των ενστάσεων και αμέσως μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα» σημείωσε.

Και συνέχισε λέγοντας πως, πρώτη φορά υπάρχει «τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κοινωνικό Τουρισμό. Ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο . Έγιναν 816.000 αιτήσεις. Περισσότερα από 1 εκατ. συνολικά είναι τα voucher που απαιτούνται. Είμαστε στη διαδικασία προσωρινής βαθμολόγησης ώστε να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα. Είχαμε 11.000 αιτήσεις με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ .. προφανώς και απορρίπτονται. Δεν είναι στους δικαιούχους του προγράμματος» .

Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος

Επίσης ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος.

«Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα:

Αναρτώνται τα αποτελέσματα του προγράμματος στο site της ΔΥΠΑ.

Μπαίνοντας στο e -services με τον ΑΦΜ του ο καθένας και τους κωδικούς του taxisnet βλέπει εάν είναι δικαιούχος αλλά και τον αριθμό των επιταγών .Δηλαδή θα βλέπει κατευθείαν τον αριθμό επιταγών τα οποία δίνει στα τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία και θα κλείνει το δωμάτιο που θέλει αλλά και τα ακτοπλοϊκά » είπε.