Έλενα Χριστοπούλου: «Από το GNTM έφυγα γιατί υπήρχαν εντάσεις»

Την Έλενα Χριστοπούλου υποδέχθηκε ο Θανάσης Πάτρας, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” του OPEN.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η γοητευτική Artist Manager αναφέρθηκε στην περίοδο που βρέθηκε σε προηγούμενους κύκλους του GNTM εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους και αποχώρησε απ’ αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “βρέθηκα για δυο σεζόν στο GNTM, στο πρώτο και στο δεύτερο. Στη συνέντευξη μου στον Φάνη (σ.σ. Λαμπρόπουλο), συγκεκριμένα, είπα πως “έφυγα πριν φαγωθούμε”. Κάτι τέτοιο νομίζω πως είπα. Έφυγα γιατί υπήρχαν εντάσεις”.

“Νομίζω ότι ήμασταν μονάδες, δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο. Αυτό συμβαίνει, επίσης, σε πολλά προγράμματα και το καταλαβαίνω. Στην τηλεόραση δεν έχω δει ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και καλά σαν ομάδες, πιστεύω ότι ο καθένας κοιτάει τον πωπό του”.

“Η Μπέττυ Μαγγίρα, το ‘χω ξαναπεί, είναι από τις γυναικείες παρουσίες που είναι πολύ Ναπολεοντικές. Μπορούν να κάνουν επτά πράγματα ταυτόχρονα και μαζί. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι θα δώσει καινούργια πνοή στο GNTM και γι’ αυτό ρποφανώς και την έβαλαν” επισήμανε, παράλληλα, η Έλενα Χριστοπούλου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.