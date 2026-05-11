Το σόι σου: Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν Πέμπτη και Παρασκευή 13-14 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, όταν η θεία Άλις, η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας από τη Νότιο Αφρική, πεθαίνει και η Ρωξάνη, η αδερφή της Ντόροθι που φρόντιζε τη θεία Άλις, έρχεται στην Αθήνα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 14 Mαΐου

Επεισόδιο 45: «Χάσαμε τη θεία» – Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, όταν η θεία Άλις, η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας από τη Νότιο Αφρική, πεθαίνει και η Ρωξάνη, η αδερφή της Ντόροθι που φρόντιζε τη θεία Άλις, έρχεται στην Αθήνα. Ο λόγος της επίσκεψης της; Η διαθήκη της θείας, σύμφωνα με την οποία, κληρονόμος της ορίζεται η Αλεξάνδρα. Το μόνο πρόβλημα; Πως η θεία δεν έμαθε ποτέ για την ύπαρξη του Μενέλαου. Αντίθετα, για σύζυγο της Αλεξάνδρα είχαν συστήσει τον περιβόητο Ηρωδίωνα Αποστολίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου, που δεν είναι άλλος από τον… Χαμπέα!

Ο Βαγγέλης πρέπει να υποκριθεί για ακόμη μια φορά τον Ηρωδίωνα, η Χαρούλα και ο Μενέλαος συστήνονται ως κουμπάροι του ζευγαριού, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι θα μπλέξουν σε μια απίστευτη ιστορία προκειμένου να εξασφαλίσουν την κληρονομιά. Όμως τα σχέδια της Ρωξάνης, όπως και της θείας, φαίνεται να διαφέρουν…

Το σόι σου: Παρασκευή 15 Μαΐου

Επεισόδιο 46: «Το ραβασάκι της Αλίνας» – Ένα ραβασάκι από την Εφορία, οδηγεί την Αλίνα σε… καταναλωτική μανία! Η ίδια δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη της, ούτε όμως και οι υπόλοιποι Χαμπέοι, που βρίσκουν το ποσό της επιστροφής… αστρονομικό! Μια πιο προσεκτική εξέταση του mail από τον Σάββα αποκαλύπτει το λάθος: δεν πρόκειται για επιστροφή φόρου, αλλά για πρόστιμο που επέβαλε η Εφορία, και μάλιστα τσουχτερό! Κι ενώ όλοι ψάχνουν τρόπο να το αποκαλύψουν στην Αλίνα, η οποία πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ο Διονύσης έχει μια σοβαρότερη αποκάλυψη να κάνει! Έχει εξωσυζυγική σχέση ο Διονύσης; Πόσες πίκρες μπορεί να αντέξει η Αλίνα σε μια μέρα;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα