Παρέμβαση Μητσοτάκη για τον Οδοντωτό ζητά ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Οδοντωτό με τον οποίο ζητά την παρέμβασή του έστειλε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Όπως αναφέρει "η αναστολή των δρομολογίων έχει ήδη προκαλέσει οικονομική καθίζηση στον Δήμο Καλαβρύτων" ενώ όπως επισημαίνει "ύστερα από δυο μήνες όπου μικρά έως μηδαμινά βήματα έχουν συντελεστεί στην κατεύθυνση επαναλειτουργίας της γραμμής, ζητάμε πλέον την δική σας άμεση και αποφασιστική παρέμβαση ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος και ο Οδοντωτός να επιστρέψει στις ράγες του. Με πλήρη δρομολόγια (τουλάχιστον τρία ημερησίως και πέντε τα σαββατοκύριακα) και με κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες δυο μήνες με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτού - Καλαβρύτων κλειστό, ύστερα από απόφαση που μ' ένα Δελτίο Τύπου και χωρίς καμία περαιτέρω αιτιολόγηση ή επιστημονική θεμελίωση, αιφνιδιαστικά ανήγγειλε η διοίκηση του ΟΣΕ.

Η αναστολή των δρομολογίων έχει ήδη προκαλέσει οικονομική καθίζηση στον Δήμο Καλαβρύτων, κατακόρυφη πτώση των επισκεπτών και αλυσιδωτές επιπτώσεις όχι μόνο στο δίκτυο του Τουρισμού αλλά και στα πεδία της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής τοπικών προϊόντων, δραστηριότητες ευθέως συναρτώμενες και αλληλένδετες με την τουριστική κίνηση.

Σε μια περίοδο που η δημοτική αρχή μας κάνει μεγάλες προσπάθειες να ανακόψει την δημογραφική συρρίκνωση που -όπως συμβαίνει σ' όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας- απειλεί και τον Δήμο Καλαβρύτων, σε μια περίοδο που δίνουμε μεγάλη έμφαση σε συντονισμένες δράσεις εξωστρέφειας και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας σε κάθε γωνιά του, η διακοπή των δρομολογίων του Οδοντωτού έρχεται -χωρίς δική μας ευθύνη- να μάς πάει πολλά βήματα πίσω.

Μια απόφαση που θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω δεν συνοδεύεται από κανένα στέρεο επιστημονικό επιχείρημα, δεν εξηγεί που, δηλαδή σε ποια σημεία, πως, από πότε και με ποιο τρόπο εγκυμονεί κινδύνους η συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού, σε βαθμό που να πρέπει να διακοπούν τα δρομολόγια και μάλιστα χωρίς κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

Γιατί σ' αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Ο Οδοντωτός σταμάτησε στις 12 Μαρτίου και κανένας δεν μπορεί να μας δώσει ως τώρα μια απάντηση ούτε στο ερώτημα γιατί διακόπηκαν τα δρομολόγια, ούτε στο ερώτημα πότε θα ξανακινήσουν.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαβρύτων βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα η οποία ανέκυψε εντελώς ξαφνικά, χωρίς κανένα βάσιμο λόγο και γίνεται όλο και δυσκολότερη κάθε μέρα που περνάει χωρίς να φτάνουν στον Σταθμό των Καλαβρύτων οι συρμοί του Οδοντωτού.

Κύριε Πρόεδρε,

Απ' την παρούσα επιστολή παρακαλώ κρατείστε ιδιαίτερα δυο δεδομένα: Πρώτον, ο Δήμος Καλαβρύτων, εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Η απώλεια του Οδοντωτού έχει καθηλώσει την τοπική οικονομία και αγορά, προξενεί ήδη ανισορροπίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρηματικές και παραγωγικές μονάδες, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε πολύ σύντομα και πολύ άδικα να χαθούν θέσεις εργασίας και να βάλουν λουκέτο εμπορικά καταστήματα και επαγγελματικές δραστηριότητες κρίσιμες για την περιοχή μας και φυσικά χωρίς τον Οδοντωτό ολόκληρη η ορεινή ζώνη Καλαβρύτων χάνει ένα δομικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της.

Και δεύτερον, ύστερα από δυο μήνες όπου μικρά έως μηδαμινά βήματα έχουν συντελεστεί στην κατεύθυνση επαναλειτουργίας της γραμμής, ζητάμε πλέον την δική σας άμεση και αποφασιστική παρέμβαση ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος και ο Οδοντωτός να επιστρέψει στις ράγες του. Με πλήρη δρομολόγια (τουλάχιστον τρία ημερησίως και πέντε τα σαββατοκύριακα) και με κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Τα όποια βελτιωτικά έργα τυχόν προτείνονται ή πρόκειται να προταθούν, τώρα ή στο μέλλον, μπορούν να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν με την γραμμή εν λειτουργία μιας και δεν μιλάμε για γραμμή υψηλών ταχυτήτων και μεγάλης πυκνότητας δρομολογίων παρά για συρμούς που η ταχύτητα τους δεν ξεπερνά -στην κανονική γραμμή- τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, στα δε τμήματα της οδόντωσης η ταχύτητα κυμαίνεται από 6 έως 15 χιλιόμετρα την ώρα.

Με την βεβαιότητα ότι κατανοείτε την δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεται σήμερα η περιοχή μας εξαιτίας της διακοπής των δρομολογίων του Οδοντωτού, περιμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις δικές σας κινήσεις.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ