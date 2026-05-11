Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, του έτους 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε εδώ τις αρχικές δηλώσεις 2025 (χρήση 2024)

Δείτε εδώ τις ετήσιες δηλώσεις 2025 (χρήση 2024)