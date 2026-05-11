Τα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Μέρες γεμάτες τύχη και αισιοδοξία για το μέλλον, έρχονται για αυτά τα τρία ζώδια.

Τα σχέδια και τα όνειρά σας θα γίνουν επιτέλους πραγματικότητα.

Το σύμπαν γεμίζει θετική ενέργεια και η Νέα Σελήνη στον Ταύρο (16 Μαΐου) φέρνει ξεκινήματα που περιμένετε καιρό. Αυτή την εβδομάδα αλλάζουν όλα και η ζωή σας ανατρέπεται εντελώς, με την καλή έννοια. Ωστόσο, μην περιμένετε τα θαύματα να γίνουν από μόνα τους, βοηθήστε την κατάσταση με κάθε δυνατό τρόπο. Ήρθε η ώρα να δράσετε και να απολαύσετε τα αποτελέσματα των προσπαθειών που κάνετε εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Παρθένος

Είσαι πολύ κοντά στο να κάνεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, αρκεί να κάνεις τις σωστές επιλογές την ώρα πρέπει. Οι αποφάσεις σου θα κρίνουν το αποτέλεσμα γι αυτό συγκεντρώσου και μην αφήνεις κανέναν να σε επηρεάσει. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται για ρίσκο, έχεις ήδη υπολογίσει πολύ καλά όλες τις παραμέτρους. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σου φέρνει τύχη και αφθονία αυτή την εβδομάδα αλλά και σταθερότητα για τους επόμενους μήνες. Kαι το καλύτερο; Η ψυχολογία σου βελτιώνεται και νιώθεις πιο δημιουργικός από ποτέ γι αυτό και ήρθε η ώρα να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει περισσότερο και να λειτουργήσεις περισσότερο με τo συναίσθημα παρά με τη λογική.

Λέων

Άκου την καρδιά σου και όλα θα πάνε καλά. Το ένστικτο θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την αναποφασιστικότητα και θα σου δώσει το θάρρος που χρειάζεσαι για να πάρεις όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει. Είσαι γεμάτος ενέργεια και αυτό θα συνεχιστεί για όλο το 2026. Εκμεταλλεύσου το ανάλογα και δώσε στον εαυτό σου τον χρόνο που χρειάζεται για να καταλάβει τι νιώθει. Έρχονται θετικές αλλαγές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι είναι σημαντικό για εσένα και κάνε στην άκρη ό,τι σου τρώει την ενέργεια και σε απογοητεύει.

Ζυγός

Πες ναι σε όλες τις προτάσεις που σου κάνουν αυτόν τον καιρό. Μην προδιαγράφεις τα γεγονότα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στην ώρα του αρκεί να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις. Οι απροσδόκητες ευκαιρίες που έρχονται θα σε οδηγήσουν σε μια επαγγελματική επιτυχία που θα φέρει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά σου. Παράλληλα, θα κάνεις καινούργιες γνωριμίες που θα σε ανανεώσουν ερωτικά. Η επαγγελματική ανέλιξη και η συναισθηματική σταθερότητα έρχονται παράλληλα, στο χέρι σου είναι να κρατήσεις τις απαραίτητες ισορροπίες για να πάνε όλα όπως τα έχεις ονειρευτεί.

πηγή bovary.gr