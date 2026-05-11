Χανταϊός: Ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Αττικόν» αναφέρει ότι ο 70χρονος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους και δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα χανταϊού.

Ο 70χρονος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού έφτασε στην Ελλάδα με ειδική πτήση τα ξημερώματα της Δευτέρας και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου έχει τεθεί προληπτικά σε καραντίνα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Το χρονικό της μεταφοράς του στο Αττικόν

Να σημειωθεί ότι η μεταφορά του στο Αττικόν Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 03:30, έπειτα από ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ. Ο επαναπατρισμός του πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Αμέσως μετά την προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο επιβάτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», ακολουθώντας πιστά το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εκεί τέθηκε σε καραντίνα που θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και υπό αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για προληπτικούς λόγους, γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης – νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.