Νικολίτσα Ντρίζη: Η Πατρινή ηθοποιός μιλά για την παράσταση «Πες της» στο Θέατρο Act, τη σκηνική μεταφορά του έργου του Χρήστου Οικονόμου και τις αλλαγές στο ελληνικό θέατρο

Πες της. Έτσι ονομάζεται η παράσταση που φιλοξενείται στις 11 και 12 Μαϊου στο Θέατρο Act βασισμένη στο κείμενο του Χρήστου Οικονόμου. Πρωταγωνιστεί η Πατρινή ηθοποιός Νικολίτσα Ντρίζη, την οποία συναντήσαμε για μια όμορφη συζήτηση γύρω από το έργο.

Πώς προσεγγίσατε την ηρωίδα το Χρήστου Οικονόμου; Ποιά ήταν η πρόκληση για εσάς να υποδυθείτε μια κούριερ που κινείται στη σύγχρονη πόλη;

Από την πρώτη κι όλας ανάγνωση της νουβέλας του Χ. Οικονόμου, πριν καν φανταστώ ότι θα γίνει παράσταση, αισθάνθηκα μεγάλη οικειότητα με την ηρωίδα του, σα να την ξέρω, να έχουμε μιλήσει. Η κοπέλα αυτή για μένα αντιπροσωπεύει όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά και σκληρά σε πόστα που συνήθως τα προσπερνάμε…’Είναι οι άνθρωποι της «διπλανής πόρτας» που όμως όταν κλείσει η δική τους πόρτα αφήνουν το μυαλό τους να ταξιδέψει μακριά από την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν.

Ο Χ. Οικονόμου δε δίνει κανένα στοιχείο για την ηρωίδα του, πέρα από την επαγγελματική της δραστηριότητα, ούτε καν τ΄ όνομα της. Η πρόκληση για μένα είναι να φανερώνεται σε κάθε παράσταση ο εσωτερικός της κόσμος, να καθρεφτίζεται μέσα από τις ιστορίες που αφηγείται, κι ενώ μιλάει για άλλους ανθρώπους να μιλάει εν τέλει και για τον εαυτό της.

Το κείμενο του Χ. Οικονόμου είναι πολυεπίπεδο. Πως ήταν για σας η διαδικασία της σκηνικής μεταφοράς;

Είναι όντως ένα πολυεπίπεδο κείμενο που μπλέκει πολλές φορές τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο η σκηνική μεταφορά βασίζεται στην απλότητα. Όσο πιο απλές είναι πολλές φορές οι «κατασκευές» άλλο τόσο ανοιχτές είναι. Και αυτή η ανοιχτωσιά χρειάζεται για να αναδυθούν και να μπλέξουν τα όρια, και να πάνε για λίγο χεράκι-χεράκι η πραγματικότητα και η φαντασία.

Η ηρωίδα βιώνει έντονη μοναξιά στην πόλη. Πώς συνδέεται αυτή η μοναξιά με τη δική σας σκηνική μοναχικότητα;

Αυτή έντονη και άγρια πολλές φορές, μοναξιά είναι που την οδηγεί σε αυτή τη σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους με αφορμή τη δουλειά της. Οι παραδόσεις που κάνει λειτουργούν σαν οξυγόνο για την ίδια, σα να παίρνει νόημα η ζωή της όταν κάθεται με συμπόνοια και ακούει τους ανθρώπους που έχουν κι αυτοί μέσα από τη δική τους μοναξιά τόση ανάγκη να μιλήσουν.

Αυτή λοιπόν η πρωινή εμπειρία της πόλης την οδηγεί στη βραδινή της μοναξιά που της συναντάμε σκηνικά. Που ξαναπερνά τους ίδιους δρόμους και απολαμβάνει να καταγράφει τις ιστορίες των ανθρώπων που συνάντησε και τους επιλέγει για μοναδική της συντροφιά.

Πιστεύεται ότι τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση έχει αλλάξει το ελληνικό θέατρο έχει αλλάξει; Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον του;

Φυσικά κι έχει αλλάξει, όπως όλα γύρω μας, και οι αλλαγές είναι πια ταχύτατες. Όσον αφορά το θέατρο παρατηρώ τα τελευταία χρόνια μια «έκρηξη» δημιουργικότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα με τόσες θεατρικές σκηνές όσες στην Ελλάδα. Σίγουρα αυτή η «έκρηξη» δημιουργείται από μια νέα δυναμική και αυτό μόνο αισιόδοξα μπορώ να το δω. Αντίστοιχα βέβαια παρατηρώ πως ως κοινό με αυτή την πληθώρα επιλογών κατακερματιζόμαστε και δεν μπορούμε εύκολα να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν και αυτό αποτελεί πια χαρακτηριστικό της εποχής μας.