Υγεία και ανάπτυξη στην Αχαΐα: από την πρόληψη στην πραγματική ενίσχυση της κοινωνίας και της οικονομίας

Στην Πάτρα και συνολικά στην Αχαΐα, η υγεία δεν αποτελεί απλώς ένα κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, οικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, την παραγωγικότητα των εργαζομένων, την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τελικά τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε με σαφήνεια τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις του τοπικού συστήματος υγείας. Η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας — ιδιαίτερα για τους κατοίκους αγροτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών — παραμένει κρίσιμη. Παράλληλα, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και η ενδυνάμωση της πρόληψης αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναπτύσσει ένα διευρυμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που υπερβαίνει τη διαχείριση της καθημερινότητας και εστιάζει σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική δημόσιας υγείας. Η έμφαση δίνεται σε κρίσιμους τομείς όπως:

Προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (μαστογραφίες, καρδιολογικοί έλεγχοι, καμπάνιες ενημέρωσης),

Δημόσια υγειονομική προστασία και περιβαλλοντική ασφάλεια,

Αντικουνουπικά προγράμματα και πρόληψη επιδημιολογικών κινδύνων,

Ψυχοκοινωνική υγεία, πρόληψη εξαρτήσεων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

Συνεργασία με νοσοκομεία, επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα,

Ψηφιακή υγεία, κινητές μονάδες και σύγχρονες μορφές πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις. Συνθέτουν ένα νέο μοντέλο όπου η δημόσια υγεία αντιμετωπίζεται ως αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη την κοινωνία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως ζητήματος δημόσιας υγείας και οικονομικής βιωσιμότητας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ατμοσφαιρική επιβάρυνση και η εξάπλωση νοσημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, επιβαρύνουν σημαντικά την τοπική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Η προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες και η ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης, ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν πλέον αναγκαία επένδυση για το μέλλον της Αχαΐας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη αξία αποκτά και η προσέγγιση του Δικτύου One Health, που συνδέει την ανθρώπινη υγεία με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος. Η σύγχρονη δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά. Απαιτεί διατομεακή συνεργασία μεταξύ υγειονομικών αρχών, επιστημονικών φορέων, πανεπιστημίων, αγροτικής παραγωγής, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικότητας.

Η πρόληψη επιδημιών, η ασφάλεια τροφίμων, η περιβαλλοντική προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν πλέον αλληλένδετους στόχους. Η Αχαΐα, με το πανεπιστημιακό και ερευνητικό της δυναμικό, μπορεί να πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιφερειακού μοντέλου One Health με εθνική και ευρωπαϊκή αναφορά. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις. Συνθέτουν ένα νέο μοντέλο όπου η δημόσια υγεία αντιμετωπίζεται ως αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη την κοινωνία, την οικονομία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της περιοχής.

Υγεία και επιχειρηματικότητα: μια άμεση σύνδεση

Η υγεία δεν μπορεί πλέον να εξετάζεται αποκομμένα από την οικονομία. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας εξαρτώνται άμεσα από την υγεία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ένα υγιές εργατικό δυναμικό σημαίνει:

υψηλότερη παραγωγικότητα,

μειωμένο κοινωνικό και οικονομικό κόστος,

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις,

ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

Για αυτό, η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Επιμελητηρίου Αχαΐας και επιχειρηματικής κοινότητας αποκτά κομβική σημασία. Το Επιμελητήριο, αναδεικνύει τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια, μέσω της Αντιπεριφέρειας Δημόσιας Υγείας, διαμορφώνει πολιτικές που ενισχύουν την πρόληψη, την ασφάλεια και την κοινωνική ανθεκτικότητα.

Εκεί όπου οι δύο ρόλοι συγκλίνουν

Η πραγματική πρόοδος προκύπτει όταν:

Η δημόσια υγεία συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία,

Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην πρόληψη και στην ασφάλεια εργασίας,

Οι θεσμοί λειτουργούν συντονισμένα,

Η κοινωνική πολιτική μετατρέπεται σε αναπτυξιακή στρατηγική.

Αυτό αποτυπώνεται ήδη σε:

προγράμματα πρόληψης στους χώρους εργασίας,

δράσεις ενημέρωσης και υγειονομικής προστασίας,

ενίσχυση της τηλεϊατρικής και ψηφιακής υγείας,

εταιρική κοινωνική ευθύνη,

συνεργασίες με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς.

Ένα νέο μοντέλο για την Αχαΐα

Η Αχαΐα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό πρότυπο όπου:

η δημόσια υγεία,

η πρόληψη,

η κοινωνική συνοχή,

και η επιχειρηματική ανάπτυξη

συγκροτούν ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερες δράσεις. Είναι η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, όπου:

οι πολιτικές βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες,

η υγεία αντιμετωπίζεται ως επένδυση,

η επιχειρηματικότητα ενισχύεται μέσα από κοινωνική σταθερότητα,

και η ανάπτυξη αποκτά ανθρώπινο πρόσημο.

Η Αχαΐα δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί σε τόσο κρίσιμους τομείς. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της πρόληψης και της σύνδεσής τους με την τοπική οικονομία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το μέλλον της περιοχής. Το πραγματικό στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η αναγνώριση των προβλημάτων. Είναι η επιτάχυνση λύσεων με σχέδιο, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Άννα Μαστοράκου είναι Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Θεόδωρος Λουλούδης είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.