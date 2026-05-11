«Απλώνω ευτυχία με πράξεις» – Μια ξεχωριστή δράση αγάπης, προσφοράς και δημιουργίας στην Πάτρα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια « Φλόγα», Τμήμα Πάτρας, διοργανώνει τη μεγάλη μαθητική δράση «Απλώνω ευτυχία με πράξεις», την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά 435 μαθητές-μαθήτριες και 40 εκπαιδευτικούς από 10 σχολεία της Αχαΐας, με στόχο να μεταδώσουν μηνύματα αισιοδοξίας, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και προσφοράς μέσα από τη δημιουργική έκφραση.

Οι μαθητές, μέσα από μια εκπαιδευτική και βιωματική διαδικασία, αποτυπώνουν πάνω σε μικρά μπλουζάκια εικόνες, λέξεις και συναισθήματα που για τους ίδιους συμβολίζουν την ευτυχία. Την ημέρα της δράσης, τα έργα τους «απλώνονται» σε έναν πολύχρωμο συμβολικό χώρο, δημιουργώντας μια γιορτή χαράς και ελπίδας ανοιχτή σε όλη την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, οι σχολικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τραγούδια, χορευτικά, καλλιτεχνικά δρώμενα και άλλες δημιουργικές δράσεις, προσφέροντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα.

Η δράση έχει και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο της «Φλόγας», ενισχύοντας στα παιδιά τις αξίες της προσφοράς, της αγάπης και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Στη δράση συμμετέχουν τα Νηπιαγωγεία Πατρών 6ο και 12ο, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Πατρών 3ο Ειδικό, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 11ο, 45ο και 46ο με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών: Τέτη Λιτζερίνου, Ειρήνη Ανατσούτσουλα, Γλυκερία Γεωργογιάννη, Αλεξία Σιδηροπούλου, Δήμητρα Κολοβούρη, Φωτοπούλου Χαρίκλεια, Καλογιάννη Αμαλία, Μαλλοπούλου Δήμητρα, Αγγελοπούλου Νικολίτσα, Κουκάρα Ελένη, Χαραλαμπίδη Μαρία, Ψυχογιού Κυριακή, Δαουλτζή Ελευθερία, Μαράτου Μαρία, Δημοπούλου Ιωάννα, Βασιλική Αστερή, Σοφία Κοκκίνη, Κατερίνα Γιαννούλη, Αγγελοπούλου Καλλιόπη, Άννα Καρατζά, Φαντίδης Παρασκευάς, Θανασά Αναστασία, Σκουρλά Αντριάνα, Μαρία Γαρουφαλή, Παναγιώτα Λουκοπούλου, Χριστίνα Παπαγεωργίου, Πλούμη Κωνσταντίνα, Ανδρουτσοπούλου Ασπασία, Γεωργοπούλου Θεοδώρα, Καμπουρίδου Άννα, Τσαλίκη Ελένη, Πούντζα Αγγελική, Αναστασίου Άννα, Λαμπροπούλου Γεωργία, Μακρή Σταυρούλα, Σμάνη Αικατερίνα, Μπάλου Ελένη, Φρεμεντίτη Κατερίνα, Μιχαλοπούλου Μαρία, Γεωργία Οικονόμου, Πολυγένη Αμαλία, Παπασούλη Αλεξάνδρα.