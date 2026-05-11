Ξάνθη: Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

«Φως» στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν την μητέρα του.
Το βρέφος βρέθηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, με τις αρχές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε λίγο μετά την γέννησή του, σύμφωνα με το Ertnews.
Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να καταθέσει για τα όσα έγιναν με το βρέφος της.
Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.
Χανταϊός: Σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό Νοσοκομείο ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Hondius
Μπλόκο σε πλειστηριασμό κύριας κατοικίας- Δικαίωση για Πατρινό συνταξιούχο οφειλέτη
Συναγερμός στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr