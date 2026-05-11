Στην Πάτρα σήμερα ο ΕΟΔΥ για τη φυματίωση σε εργάτες γης - Πώς θα γίνει η ιχνηλάτηση

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας σε καλή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι δέκα εργάτες γης από το Νεπάλ που νοσούν από φυματίωση ενώ σήμερα την Πάτρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, επισημαίνει μιλώντας στο thebest η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου.

Σκοπός είναι να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός ώστε να γίνει η ιχνηλάτηση και να ελεγχθεί η διασπορά της νόσου. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Δυτική Αχαΐα και στη Βόρεια Ηλεία.

«Είναι δέκα περιστατικά, είναι καλά στην υγεία τους ουσιαστικά παραμένουν στο νοσοκομείο για να υπάρχει επιτήρηση ότι θα λάβουν την αγωγή», σημειώνει.

Πώς θα γίνει η ιχνηλάτηση

Ο σχεδιασμός, εξηγεί η κα Μαστοράκου, προβλέπει σε πρώτη φάση την εξέταση μαντού, η οποία θα δείξει αν και ποιοι φέρουν το μικρόβιο και στη συνέχεια τη διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος και τη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

«Θα υπάρχει μεικτό κλιμάκιο Περιφέρειας και ΕΟΔΥ για την εξέταση μαντού. Πρόκειται για μια εξέταση όπου εγχέεται μια ουσία στο δέρμα για να δούμε την αντίδραση του οργανισμού και μετά αν χρειαστεί, θα μπουν σε μια διαδικασία με ακτινογραφία θώρακος. Οι έλεγχοι θα είναι επιτόπιοι».

Τα ζητούμενα «είναι η επιτήρηση της λήψης της αγωγής, υπάρχουν ανθρωποι που μπορεί να μην έχουν ΑΜΚΑ, να έχουν προσωρινό αριθμό διαμονής, να μην έχουν χαρτιά οπότε θα πρέπει να τεθεί ουσιαστικά υπό την κάλυψη της Πολιτεία η θεραπευτική προσέγγιση,αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί είναι μετακινούμενοι, είναι συνήθως αρνητές της θεραπείας ή η συμμόρφωση είναι προβληματική».

Για τον χανταΐό

Την ίδια ώρα τα βλέμματα έχουν πέσει στα κρούσματα του χανταϊού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη οδηγία που να αφορά τον γενικό πληθυσμό αναφέρει η κα Μαστοράκου.

«Δεν έχει υπάρξει κάτι. Δεν θεωρούμε ότι θα έχει ευρεία μετάδοση, βεβαίως υπάρχει μια συρροή κρουσμάτων που προέρχεται από το κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια μορφή χανταϊού , η οποία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σπανίως . Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για πανδημία, αλλά για μια συρροή κρουσμάτων, η οποία βεβαίως αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο. Η δυσκολία σε αυτό είναι ότι μερικοί επιβάτες αποβιβάστηκαν και πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση γιατί ο χανταϊός έχει μια περίοδο επώασης ως 8 εβδομάδες. Η διαδικασία αποβίβασης είναι ελεγχόμενη από τον ΠΟΥ».