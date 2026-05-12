Στην τελική ευθεία οι Πανελλαδικές στην Αχαΐα – Πάνω από 3.200 υποψήφιοι στις εξετάσεις του 2026

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι μαθητές της Αχαΐας για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι μπαίνουν στην τελική φάση της προετοιμασίας τους ενόψει της δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η έναρξη των εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ :

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Για τα ΕΠΑΛ:

Τρίτη 2 Ιουνίου: Μαθηματικά

Από 4 έως 15 Ιουνίου: μαθήματα ειδικότητας

3.212 υποψήφιοι από την Αχαΐα

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, φέτος συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συνολικά 3.212 υποψήφιοι, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2025, όταν οι συμμετοχές είχαν φτάσει τις 3.144.

Από τα Γενικά Λύκεια συμμετέχουν 2.468 μαθητές σε 34 εξεταστικά κέντρα, ενώ 83 υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ειδικό εξεταστικό κέντρο.

Από τα ΕΠΑΛ συμμετέχουν 556 υποψήφιοι σε τέσσερα εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας — δύο στην Πάτρα και από ένα σε Αίγιο και Κάτω Αχαΐα — ενώ 105 υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ειδικό εξεταστικό κέντρο. Μέρος των υποψηφίων προέρχεται και από γειτονικούς νομούς, όπως Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η συμμετοχή στα ειδικά μαθήματα, όπου θα εξεταστούν 1.382 υποψήφιοι, έναντι 1.357 την προηγούμενη χρονιά.

Έτοιμος ο μηχανισμός στην Αχαΐα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, με τη λειτουργία ενός βαθμολογικού κέντρου, 34 εξεταστικών κέντρων για τα ΓΕΛ, τεσσάρων για τα ΕΠΑΛ και δύο ειδικών εξεταστικών κέντρων.

Στη διαδικασία των Πανελλαδικών θα συμμετάσχουν περίπου 2.300 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ως επιτηρητές, εξεταστές, βαθμολογητές και μέλη λυκειακών επιτροπών.

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Όπως επισημαίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν ήδη δρομολογηθεί, ώστε οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό.







