Μπλόκο σε πλειστηριασμό κύριας κατοικίας- Δικαίωση για Πατρινό συνταξιούχο οφειλέτη

«Χαστούκι» κατά των Funds αποτελεί η απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αχαΐας, η οποία μπλοκάρει πλειστηριασμό διαμερίσματος στην αχαϊκή πρωτεύουσα, για οφειλή ύψους 250.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια δικαίωση για Πατρινό συνταξιούχο οφειλέτη, ο οποίος κατάφερε να σώσει το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, το διαμέρισμα της κύριας κατοικίας του, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του οφειλέτη, δηλαδή το ότι όταν πωλήθηκε – τιτλοποιήθηκε το δάνειό του από την τράπεζα στο Fund σκόπιμα στη σύμβαση πώλησης δεν αναφέρθηκε το ποσό της τιτλοποίησης. Το γεγονός αυτό, θεώρησε το Δικαστήριο, ότι ακυρώνει την σύμβαση με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός.

Η εν λόγω δικαστική απόφαση είναι από τις πρώτες αποφάσεις που εκδίδονται στην Ελλάδα με την ίδια αιτιολογία και στην ουσία ανοίγει τον δρόμο για να ακυρωθούν και άλλοι πλειστηριασμοί ακινήτων από Funds, τα οποία, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, δεν καταγράφουν στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών το τίμημα της αγοράς του δανείου από τις Τράπεζες για δικούς τους λόγους.

Την ώρα, μάλιστα, που οι φάκελοι με τα κόκκινα δάνεια έχουν εξαγοραστεί από τις συστημικές τράπεζες στα Funds, σε ποσοστό της τάξεως 80% όπως εκτιμάται από στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το δεδομένο αυτό φαίνεται να τινάζει στον αέρα τα σχέδια των εταιρειών που αγοράζουν τα χαρτοφυλάκια των ανεξόφλητων δανείων με χαμηλό αντίτιμο, προσφέροντας στις τράπεζες ζεστό χρήμα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ο πλειστηριασμός ανεστάλη διότι «στην σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού δεν αναγράφεται το ποσό του τμήματος αγοράς που κατέβαλε η εταιρεία ειδικού σκοπού προς την προαναφερόμενη τράπεζα, όπως απαιτείται τούτο από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, αλλά αντίθετα γίνεται παραπομπή σε άλλα έγγραφα, τα οποία και δεν έχουν κατατεθεί στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών, ούτε όμως έχουν προσκομιστεί κατά την έκδοση της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, ούτε έχουν συγκοινοποιηθεί με την ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, ούτε με την ανακοπτόμενη κατασχετήρια έκθεση, γεγονός που αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα». Τονίζεται δε σε άλλο σημείο της απόφαση ότι «η εν λόγω σύμβασης είναι ατελής με αποτέλεσμα να μην φέρει το μεταβιβαστικό της αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως βλάβης της ανακόπτουσας και συνακόλουθα η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η ανακοπή δεν κατέστη δικαιούχος της επίδικης απαίτησης λόγω μεταβίβασης από την αρχική δικαιούχο Τράπεζα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας επειδή η ανωτέρω σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού τυγχάνει άκυρης, επειδή στην περίληψη αυτής, που καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, δεν αναγράφεται το ποσό του τιμήματος αγοράς που κατέβαλε η πρώτη στην δεύτερη από τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες όπως απαιτείται από την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά με εμπεριστατωμένη εισήγηση ο Πατρινός δικηγόρος Χρήστος Λιαρομμάτης, ο οποίος σχολιάζοντας την θετική έκβαση ανέφερε πως πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη δικαστική απόφαση, καθώς τηρούνται ο νόμος και οι κανονισμοί της Τράπεζας της Ελλάδας, δικαιώνοντας τον Πατρινό δανειολήπτη, και πως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό νομολογιακό προηγούμενο και για παρόμοιες άλλες αποφάσεις.

Ωστόσο, ο κ. Λιαρομμάτης σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Γνώμη» δίνει το στίγμα του αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τους οποίους χαρακτηρίζει αντισυνταγματικούς και κατ’ επέκταση παράνομους:

«Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πάσχουν νομικά και είναι κοινωνικά απαράδεκτοι. Καθιερώθηκαν με Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2018 και συνεχίζουν να υφίστανται με τις αυστηρότερες τροποποιήσεις (κατά των οφειλετών) της παρούσας κυβέρνησης.

Είναι παράνομοι για προσκρούουν σε βασική αρχή δικαίου που είναι η Αρχή της Δημοσιότητας. Γι’ αυτό και όλες οι θεωρίες περί πλειστηριασμών όλων των καθηγητών της Νομικής Επιστήμης στήριζαν τους φυσικούς πλειστηριασμούς. Εξάλλου, το φαινόμενο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών υφίσταται αμιγώς από όλα τα κράτη της Ε.Ε. μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο!Όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης έχουν θεσμοθετήσει είτε το σύστημα των φυσικών πλειστηριασμών, είτε των μικτών (φυσικών και ηλεκτρονικών).

Τα funds στα οποία πωλήθηκαν τα δάνεια των Ελλήνων οφειλετών από τις Τράπεζες, επιχειρούσαν με μεγάλη επιτυχία, μέχρι προ ενός έτους, τους πλειστηριασμούς αυτούς και περιήλθαν στην κατοχή τους χιλιάδες κύριες κατοικίες. Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, πριν από έναν μήνα, οι πλειστηριασμοί είναι άγονοι πια, κατά 80%. Και αυτό γιατί οι μεσιτικές εταιρείες των funds που πλειοδοτούν στους πλειστηριασμούς έχουν φορτωθεί ακίνητα και δεν μπορούν να τα μεταπωλήσουν.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Πάτρας μαζί με ελάχιστες (2-3) άλλες αποφάσεις που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού ακύρωσε τον πλειστηριασμό κύριας κατοικίας συμπολίτη μας, με ορθή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ανοίγει, μάλιστα, ένα φωτεινό μονοπάτι για να επωφεληθούν και άλλοι δανειολήπτες για να αντιμετωπίσουν την απληστία των Τραπεζών και των funds που προστατεύονται από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2010 έως σήμερα».

Πηγή: Εφημερίδα "Γνώμη"