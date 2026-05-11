ΕΙΝΑ και γιατροί ΚΥ Αχαΐας καταγγέλλουν μετακινήσεις ιατρών σε νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ

Καταγγελίες για τις συνεχιζόμενες μετακινήσεις ιατρών προς νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας διατυπώνουν με ανακοινώσεις τους η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαίας(ΕΙΝΑ) και η Τριμελής Επιτροπή Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ Αχαΐας.

Όπως αναφέρουν, η έλλειψη προσωπικού σε νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών, όπως της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, οδηγεί τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεχείς μετακινήσεις ιατρών από δομές υγείας της Αχαΐας, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες και βασικές ανάγκες λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες μετακινήσεις παιδιάτρων και νεφρολόγων, ζητήθηκε και από γενικούς ιατρούς των Κέντρων Υγείας Χαλανδρίτσας, Κάτω Αχαΐας και Νοτίου Τομέα Πατρών να μεταβούν στην Κεφαλονιά για κάλυψη εφημεριών στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου.

Η Ένωση κάνει λόγο για υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εργασίας, υποστηρίζοντας ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση ζητήθηκε από ιατρό να καλύψει τέσσερις συνεχόμενες 24ωρες εφημερίες μέσα σε μία εβδομάδα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις αποδυναμώνουν περαιτέρω τις υγειονομικές δομές της Αχαΐας, σε μια περίοδο όπου – όπως τονίζεται – υπάρχουν αυξημένες ανάγκες δημόσιας υγείας, με αναφορά και στα πρόσφατα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα.

Η Τριμελής Επιτροπή ΚΥ και ΤΟΜΥ Αχαΐας χαρακτηρίζει τις μετακινήσεις «αναγκαστικές» και «επισφαλείς», σημειώνοντας ότι οι γιατροί καλούνται να εργαστούν σε άγνωστο εργασιακό περιβάλλον και υπό αυξημένο φόρτο, ενόψει και της θερινής περιόδου.

Στις ανακοινώσεις γίνεται λόγος για διαχρονική υποστελέχωση του ΕΣΥ και ζητείται η προκήρυξη και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, με παροχή ουσιαστικών κινήτρων για στελέχωση άγονων και νησιωτικών περιοχών.

Τέλος, η ΕΙΝΑ καλεί τους υγειονομικούς να συμμετάσχουν στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου και στην προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας στην 6η ΥΠΕ στην Πάτρα.