Ο Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει για τη σχολική βία σε ημερίδα στο Αίγιο

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής , θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Αιγιάλειας και της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, με θέμα το Σχολικό Εκφοβισμό και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων, που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” στο Αίγιο, την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 10.30 πμ.

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός, το 2013 άρχισε ένα οδοιπορικό διαλέξεων στα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Αχαΐας, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου σχολικής βίας και του.

Αφορμή για την ενασχόλησή του με το ευαίσθητο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ήταν η επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την Πρόληψη της Νεανικής Βίας και Παραβατικότητας (2007). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή των δέκα μεγαλύτερων πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου των Η.Π.Α.

Ο Άγγελος Τσιγκρής σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και συγγραφέας δεκαπέντε (15) βιβλίων και δεκάδων νομικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Ανταγκληματικής Πολιτικής με αρμοδιότητα τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ το 2019 εξελέγει βουλευτής του νονού Αχαΐας.