Φοιτητικές εκλογές στις 13 Μαΐου – Παρέμβαση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας υπέρ της συμμετοχής των νέων

Με ανακοίνωσή της ενόψει των φοιτητικών εκλογών της Τετάρτης 13 Μαΐου, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη σημασία της συμμετοχής των νέων στη φοιτητική και πολιτική διαδικασία, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της προς την ΠΑΣΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εκλογές για το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πραγματοποιηθούν στο Πολυκλαδικό Συγκρότημα (13ο Γενικό Λύκειο Πατρών) για 24 τμήματα, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα – ΔΕΤ, Τουρισμού, Νοσηλευτικής και ΣΤΕΦ-ΠΑΠΕΛ – η διαδικασία θα διεξαχθεί στον χώρο του πρώην ΤΕΙ.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σημειώνει ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα, κάνοντας λόγο για ανάγκη ανανέωσης και ενεργής παρουσίας της νέας γενιάς στον δημόσιο διάλογο και στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη δραστηριότητα της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας κατά τη διάρκεια της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, με έμφαση – όπως υποστηρίζεται – σε παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την καθημερινότητα των φοιτητών, μεταξύ των οποίων και η μείωση του εισιτηρίου του Αστικού ΚΤΕΛ από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ευχές για καλή επιτυχία στην Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.