Πάτρα: Ομιλία του καρδιολόγου Δρ. Χρήστου Σταθόπουλου στη Διακίδειο Σχολή Λαού για την Αορτική Στένωση και τη μέθοδο TAVI

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε στη Διακίδειο Σχολή Λαού στην Πάτρα η ομιλία του καρδιολόγου Δρ. Χρήστου Σταθόπουλου με θέμα: «Τα νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιακών παθήσεων στους ηλικιωμένους.

Το παράδειγμα της Αορτικής Στένωσης (Όταν οι νέοι ζηλεύουν τους ηλικιωμένους)».

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών πολιτών, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα προκειμένου να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιολογικών νοσημάτων και ιδιαίτερα της αορτικής στένωσης.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Σταθόπουλος ανέπτυξε τις προηγμένες θεραπευτικές δυνατότητες που διαθέτει πλέον η ιατρική κοινότητα για ηλικιωμένους ασθενείς, δίνοντας έμφαση στη μέθοδο TAVI, η οποία επιτρέπει την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας χωρίς την ανάγκη ανοιχτού χειρουργείου καρδιάς.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, με τους παρευρισκόμενους να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις νέες τεχνικές, τις ενδείξεις εφαρμογής τους και τα οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Στην εκδήλωση παρενέβη επίσης ο καρδιοχειρουργός και διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθηγητής Νικόλαος Χαροκόπος, ο οποίος αναφέρθηκε στη χειρουργική αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε ασθενή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους δύο επιστήμονες και στη στενή συνεργασία μεταξύ καρδιολόγων, επεμβατικών καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών, η οποία, όπως τονίστηκε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσματική θεραπεία των καρδιολογικών ασθενών.