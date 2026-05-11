Οικοτροφείο-Ηλεία: Στις Εισαγγελικές Αρχές ο φάκελος της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας

Θορυβημένη είναι η κοινωνία με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δομή υγείας και τα όσα καταγράφονται γι αυτή στην έκθεσης της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας.

Ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας Βασίλης Στασινόπουλος, με μια λακωνική του δήλωση είπε ότι από την πλευρά της 6ης υγειονομικής περιφέρειας έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το πόρισμα και κάθε εμπιστευτικό στοιχείο θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση