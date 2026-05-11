Πάτρα: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου στην πλατεία Παπανδρέου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ψαροφάι της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στη διασταύρωση των οδών Παπανδρέου και Αρακύνθου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να εκτοξευτεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.