Μέση Ανατολή: Το Ιράν χαρακτηρίζει «παράδοση» την αμερικανική πρόταση και την απορρίπτει

Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης με τις σχέσεις των δύο πλευρών να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απορρίπτει το προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί απαραίτητες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι η ηγεσία του Ιράν θεωρεί πως η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με «παράδοση».

Στις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν περιλαμβάνονται οικονομικές αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου, η αναγνώριση πλήρους ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, η κατάργηση των διεθνών κυρώσεων καθώς και η επιστροφή ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένες χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άμεση παύση της ναυτικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη ζητά σαφείς διαβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, ενώ επιμένει και στην κατάργηση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Πηγή από την ιρανική κυβέρνηση όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, σχολίασε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχει καμία σημασία. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Στον Τραμπ, γενικά, δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

Ο Τραμπ πάντως χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέρθηκε στην απάντηση του Ιράν, ενώ να σημειωθεί πως η Τεχεράνη διαβίβασε την πρόταση στην Ουάσινγκτον μέσω του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — είναι εντελώς απαράδεκτη! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Λίγο νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η ιρανική πρόταση, η οποία εστάλη στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματισθεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Tasnim.

Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθουν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ». Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.