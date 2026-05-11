Πανζουρλισμός στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος

Ατελείωτο γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μεθυσμένη πολιτεία η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από την ΑΕΚ Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και γράψει ιστορία, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει την Ένωση στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, μόλις στη δεύτερη σεζόν του στο τιμόνι της ομάδας. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League, η ΑΕΚ κατάφερε να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζοάο Μάριο, ένας παίκτης που όλη τη σεζόν ερχόταν από τον πάγκο, έμελλε να μείνει στην ιστορία με το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του αθηναϊκού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το οποίο η ΑΕΚ έκανε την ολική ανατροπή (2-1) και κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μάρκο Νίκολιτς έγραψαν ιστορία, με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ να φέρνει την ομάδα και πάλι στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, μόλις στη δεύτερη σεζόν του στο τιμόνι της και τον Σέρβο προπονητή να παίρνει το πρωτάθλημα, στην πρώτη του χρονιά στην Ένωση.

“Καταφέραμε και ξεριζώσαμε τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά, με το ευ αγωνίζεσθαι. Πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία για ένα καλύτερο αύριο. Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά, να μπορούν να οραματιστούν, έξω από τα συστήματα”, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού, με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί στους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase Champions League. Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα μετά (25-26). Ξέφρενο πάρτι στο γήπεδο

Στην Allwyn Arena έγινε το “έλα να δεις” μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Φάληρο τελείωσε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, οπότε όλοι γνώριζαν στο γήπεδο ότι η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Παίκτες, προπονητικό επιτελείο, διοίκηση και κόσμος έγιναν ένα μέσα στο αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος ως ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Αφού γιόρτασε τον τίτλο με τους ποδοσφαιριστές, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έκανε τον γύρο του θριάμβου με υψωμένο κασκόλ, περπατώντας γύρω γύρω σε όλο το γήπεδο.

H πρώτη φιέστα πριν την επίσημη

Η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ θα γίνει στην Allwyn Arena την Κυριακή (17/5/2026) μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισαν, πάντως, να στήσουν μία άτυπη φιέστα πριν από την επίσημη γιορτή της ερχόμενης Κυριακής. Λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες της Ένωσης επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Πρωταθλητές 2026», γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας που παρέμειναν στις εξέδρες. Οι ποδοσφαιριστές βγήκαν ένας-ένας στον αγωνιστικό χώρο, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και τον Μάριο Ηλιόπουλο να τους αποθεώνει.

Το κλίμα στην Allwyn Arena ήταν αποθεωτικό, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν για αρκετή ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και να συνεχίζονται στους γύρω δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας.