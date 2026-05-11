Καιρός: Πρόβα καλοκαιριού σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών

Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημεριανές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 και στην Κρήτη έως 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 30 με 32 κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.