Συναγερμός σε Αχαΐα και Ηλεία για κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ

Σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, μετά τον εντοπισμό δέκα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, προερχόμενους από το Νεπάλ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της βόρειας Ηλείας.

Για το θέμα αναμένεται σήμερα στην Πάτρα ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο θα έχει συναντήσεις με στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις πρόληψης και ελέγχου.

Στο επίκεντρο των υγειονομικών ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου διαμένουν και εργάζονται εργάτες γης, όπως η Δυτική Αχαΐα, η Μανωλάδα και η Αμαλιάδα. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ιχνηλάτησης επαφών, ενώ εξετάζεται το εύρος πιθανής διασποράς.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντοπίσει μεγάλο αριθμό εργατών γης από το Νεπάλ που μετακινούνται και εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν μαζικοί έλεγχοι για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η δυσκολία προσέγγισης και καταγραφής του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι απομακρύνονται όταν ξεκινούν οι διαδικασίες ελέγχου.

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η φυματίωση είναι μεταδοτική αλλά θεραπεύσιμη νόσος, η οποία προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες και μεταδίδεται αερογενώς, μέσω βήχα ή φτερνίσματος. Για τον λόγο αυτό συστήνεται αυξημένη προσοχή σε χώρους συγχρωτισμού και ιδιαίτερα σε κλειστά περιβάλλοντα.

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών γης»

Την ίδια ώρα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας παρεμβαίνει δημόσια για το ζήτημα, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας μεταναστών εργατών γης και εργαζομένων σε συσκευαστήρια.

Σε ανακοίνωσή του ζητά την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, με πλήρη εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων, πρόληψη ασθενειών όπως η φυματίωση, ο τέτανος και η ηπατίτιδα, καθώς και τη δημιουργία πλήρως στελεχωμένου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εργατών όσο και των κατοίκων της περιοχής.