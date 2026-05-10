Grand hotel- spoiler: O Χρόνης δίνει απαντήσει για τον θάνατο της Αγγέλας

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής «Grand Hotel», με νέες ανατροπές να αλλάζουν τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, o ξαφνικός χαμός της Αγγέλας βυθίζει τον Νικόλα και όλους στο ξενοδοχείο σε θλίψη. Όπως θα δούμε, ο Χρόνης φτάνει στο ξενοδοχείο έχοντας στην κατοχή του δύο γράμματα που εξηγούν τα πάντα για τον θάνατο της γυναίκας…

Όλα αρχίζουν όταν ο Νικόλας βρίσκει νεκρή την Αγγέλα στο δωμάτιό της και σοκάρεται. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η μητέρα του είναι νεκρή, ενώ σύντομα όλοι μαθαίνουν για τον ξαφνικό χαμό της και το ξενοδοχείο βυθίζεται στο πένθος. Η Αλίκη και ο Πέτρος είναι συγκλονισμένοι και στέκονται στο πλευρό του απαρηγόρητου Νικόλα, προσπαθώντας να τον στηρίξουν. Όμως εκείνος κλείνεται στον εαυτό του, προσπαθώντας να αποδεχτεί ότι η μάνα του είναι νεκρή.

Από την άλλη, η Κυβέλη, μαθαίνοντας τον ξαφνικό χαμό της, καταρρέει, ομολογώντας το μίσος που κουβαλούσε μια ζωή για τη γυναίκα που της έκλεψε τον άντρα, αλλά και την αλήθεια που δεν ήθελε να δει, φτάνοντας σε μια απρόσμενη στιγμή λύτρωσης. Λίγες ώρες αργότερα ο Χρόνης, συντετριμμένος κι αυτός, φτάνει στο ξενοδοχείο κρατώντας δύο γράμματα που δίνουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβαινε στη ζωή της λίγο πριν από το τέλος. Όλοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν την αλήθεια, μια και τον τελευταίο καιρό η Αγγέλα συμπεριφερόταν περίεργα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Άρης, που αδυνατεί να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, κάποια στιγμή βρίσκει το θάρρος και μιλά ανοιχτά στη Θάλεια για την απόφασή του να απομακρυνθεί, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να της προσφέρει μια «κανονική» ζωή. Εκείνη επιμένει να μείνει στο πλευρό του, αλλά η στάση του την αφήνει μετέωρη…